Danas igraju tri hrvatske reprezentacije. Evo gdje gledati utakmice

Pred hrvatskim sportskim navijačima iznimno je sadržajan dan ispunjen reprezentativnim nastupima na europskim prvenstvima. Hrvatska danas igra na tri fronta – u futsalu, vaterpolu i rukometu – a raspored utakmica omogućuje da se sve tri prate jedna za drugom.

Raspored utakmica:

Futsal: Hrvatska – Francuska, 16:00 (VOYO)

Vaterpolo: Hrvatska – Italija, 18:00 (HTV 2)

Rukomet: Hrvatska – Švedska, 20:30 (RTL)

Futsalaši otvaraju dan

Prvi na teren izlaze hrvatski futsalaši, kojima je današnja utakmica protiv Francuske ujedno i premijera na velikom natjecanju. Riječ je o zahtjevnom protivniku, a susret počinje u 16 sati i može se pratiti putem platforme VOYO.

Vaterpolistima igra samo pobjeda

U 18 sati na bazen izlaze hrvatski vaterpolisti, koje čeka iznimno važan dvoboj protiv Italije. Momčad izbornika Ivice Tucka mora tražiti pobjedu kako bi zadržala izglede za plasman u polufinale. Hrvatska se nalazi u drugom krugu natjecanja, u skupini sa šest reprezentacija, od kojih će samo dvije izboriti završnicu. Grčka je već osigurala jedno mjesto, pa je dvoboj s Italijom od ključne važnosti. Utakmica se prenosi na Drugom programu Hrvatske televizije.

Švedska kao najveći ispit rukometaša

Sportski dan zaključuju hrvatski rukometaši, koje u Malmöu čeka najteži izazov dosadašnjeg dijela prvenstva – domaćin Švedska. Reprezentacija prepuna zvijezda, potpomognuta domaćim terenom, bit će ozbiljan test za momčad Dagura Sigurdssona. Pobjeda bi Hrvatskoj donijela maksimalan broj bodova u nastavak natjecanja, dok bi i poraz značio prolazak dalje, ali s manje bodova. Utakmica počinje u 20:30, uz prijenos na RTL-u.