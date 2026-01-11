Danas igraju i vaterpolisti i rukometaši. Evo gdje ih gledati

Hrvatske reprezentacije u vaterpolu i rukometu danas igraju svoje utakmice. Vaterpolistima počinje Europsko prvenstvo, a u prvom kolu skupine B protivnik im je Slovenija. Hrvatska u taj susret ulazi kao veliki favorit, s obzirom na to da je aktualni osvajač srebrne medalje s posljednjeg Europskog prvenstva.

Utakmica se igra u Beogradu s početkom u 18 sati, a prijenos je osiguran na programu HRT 2. Hrvatska će u skupini još igrati protiv Gruzije i Grčke, a ti su susreti na rasporedu u utorak i četvrtak.

Dok vaterpolistima započinje Europsko prvenstvo, rukometaši odrađuju posljednju provjeru uoči svojeg EP-a. Nakon poraza od Njemačke prije tri dana u Areni Zagreb, hrvatska reprezentacija protiv istog će suparnika odigrati uzvratnu utakmicu u Hannoveru.

Loša vijest za gledatelje koji žele pratiti obje utakmice jest to da rukometaši igraju od 18.05 sati, zbog čega se termini preklapaju s vaterpolom. Prijenos rukometne utakmice je na programu RTL 2.