Danas igraju Hajduk i Posušje

Druga prijateljska utakmica
Garcia

Hajduk danas igra svoju drugu pripremnu utakmicu uoči nastavka sezone, a susret će biti zatvoren za javnost.

Ipak, navijači će ga moći pratiti u prijenosu na HDTV-u.

Ovo je druga od tri utakmice koje će Bijeli odigrati prije početka proljetnog dijela prvenstva. U prvom pripremnom ogledu, odigranom prije nekoliko dana u Zmijavcima, Hajduk je svladao Croatiju rezultatom 1:2.

Današnji protivnik Hajduka je HŠK Posušje, a utakmica počinje u 15:00 sati. Prijenos je dostupan na HDTV-u na MAXtv-u, HOMEtv-u i Iskonu (kanal 411).

