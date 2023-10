DANAS BI MU BIO 59. ROĐENDAN: U čast Dražena Petrovića u zrak pušteno 59 narančastih balona

Prigodnim programom kod spomenika Draženu Petroviću na Baldekinu danas je obilježen njegov 59. rođendan.

Izaslanstva Grada Šibenika i Šibensko-kninske županije, sportskih klubova i udruga položila su cvijeće uz njegov spomenik u znak sjećanja na jednog od najvećih hrvatskih i svjetskih košarkaša svih vremena čiji je život prerano završio u automobilskoj nesreći 1993. godine.

Posebno emotivno ovaj dan doživljava profesor Miro Kotarac, koji na pitanje kako ćemo ga potpisati kaže ‘kao čovjeka koji je bio sretan što je Draženu prvu košarkašku loptu dao u ruke kad je imao 6 godina’.

- To je bilo kad je brat Aco u 6. razredu igrao za reprezentaciju škole, vrtio nam se po nogama na svakom treningu, a trenirao je sa svima. Dražen je dijete koje je imalo najkraći kadetski i juniorski staž jer je sa 15 godina već bio prvotimac. Ja sam jedan od prijatelja obitelji i najveće priznanje mi je rečenica koju je Aco nekoliko puta izjavio da sam ja najveći krivac što je košarka ušla u obitelj Petrović, jer da sam slučajno bio trener vaterpola, Dražen i on bi to trenirali - kazao je za ŠibenikIN profesor Kotarac.

Nastavio je da je o Draženu sve rečeno, neponovljiv je, a košarku koju je on igrao, danas se više ne igra.

- To je bila košarka za dušu, a Dražen se igrao košarke, toliko je volio i zato je bila tako lijepa. Bog mu je dao što nikome do sada nije - zaključuje.

Simboličnom gestom, puštanjem u zrak 59 balona, šibenska djeca danas su podsjetila koliko bi Dražen imao godina da se nije dogodila tragična nesreća.

Šibenski dogradonačelnik Danijel Mileta kazao je kako je poruka jasna.

Ponašajmo se u svim segmentima života kako se Dražen ponašao u sportu - kazao je okupljenima uz poseban naglasak na djecu.

Šibensko-kninska dožupanica Iris Ukić Kotarac u svom govori bila je nešto žešća.

- U ovom vremenu lažnog morala, instant zvijezda i kulture kruha bez motike, danas ne mogu Draženu čestitati rođendan, ali mogu čestitati vama, dakle svim roditeljima, nastavnicima, sportašima, učiteljima i trenerima što ste izabrali upravo Dražena da vam bude uzor. Zato je Draženu rođendan svaki dan kad umjesto laži i nemorala odaberemo sport, kulturu, poštenje i vrijedan rad - kazala je za ŠibenikIN.

Nakon prigodnog programa vijenci su položeni i kod Draženovog koša u Ulici Petra Preradovića, a u nastavku pogledajte fotogaleriju obiljeđavanja.