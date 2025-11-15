Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i žrtvu Vukovara i Škabrnje

Grad Kaštela i ove godine obilježava dane sjećanja posvećene svim poginulim braniteljima i civilima koji su dali svoje živote za slobodu naše domovine. Sinoć je u dvorcu Vitturi prikazan dokumentarni film „Logor Bučje – magistrala ratnog zločina“, kao uvod u program obilježavanja Dana sjećanja.

Zajedničko paljenje svijeća za sve poginule branitelje i civile održat će se 17. studenog u Vukovarskoj ulici u Kaštel Starom.

Sveta misa za sve preminule branitelje i žrtve Domovinskog rata održat će se u 18 sati u župnoj crkvi u Kaštel Sućurcu.

Nakon mise slijedi zajedničko paljenje svijeća u Ulici Vukovarskih heroja.

Pozivamo sve građane da se pridruže programu i odaju počast onima koji su hrabro dali svoje živote za našu slobodu.

Zapali svijeću – upali sjećanje.