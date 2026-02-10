Dan sigurnijeg interneta: Fokus na zaštitu djece, mladih i starijih korisnika

Danas, 10. veljače, obilježava se Dan sigurnijeg interneta, s ciljem promicanja sigurnije i odgovornije uporabe interneta i digitalnih tehnologija, posebice među djecom i mladima.

Tim povodom građani se pozivaju na informiranje i dijeljenje savjeta kako bi informacije o zaštiti djece i mladih na internetu došle do što većeg broja ljudi. Objavljena je i informativna vijest „Sigurni online: Zaštitimo djecu i mlade na internetu“, koja sadrži korisne savjete te informativne letke namijenjene djeci i roditeljima.

Ipak, potreba za zaštitom na internetu ne odnosi se samo na najmlađe. Zbog toga Policijska uprava splitsko-dalmatinska, zajedno s partnerima, danas s početkom u 10:30 sati organizira panel raspravu „Kako se zaštititi u digitalnom svijetu?“ u Županijskom tehnološkom hubu Digitalna Dalmacija u Splitu, na adresi Ruđera Boškovića 25. Ovoga puta poseban fokus stavljen je na umirovljenike i osobe starije životne dobi.

Zaštita djece i roditeljska uloga

Internet može biti koristan i zabavan, ali i mjesto ozbiljnih rizika za djecu. Edukacija o izazovima i opasnostima digitalnog svijeta nužna je kako bi se spriječilo da djeca, nesvjesna prijetnji i loših namjera pojedinaca, postanu žrtve kaznenih djela.

Zbog toga je kontinuirano informiranje roditelja iznimno važno. Roditelji trebaju znati kako razgovarati s djecom o internetu, na koji ih način zaštititi te kako ih upoznati s mogućim opasnostima. Ključna su pitanja: kako dijete provodi vrijeme u virtualnom svijetu, s kim komunicira i dijeli li osobne podatke nepoznatim osobama.

Preventivne aktivnosti policije

Projekt „Budimo sigurni online“ ima za cilj dodatno osvijestiti javnost, djecu i roditelje o rizicima nekontrolirane i neodgovorne uporabe digitalnih tehnologija, digitalnom nasilju, zaštiti osobnih podataka i sigurnom korištenju društvenih mreža.

Policijske aktivnosti usmjerene su ponajprije na učenike osnovnih škola, osobito trećih i četvrtih razreda, kod kojih je uočena povećana potreba za dodatnom edukacijom. Kroz razgovore s djecom i roditeljima provodi se informiranje i savjetovanje, uz promociju platforme HELP4U i aplikacije RedButton za prijavu neprihvatljivih ponašanja.

Planirano je i uključivanje stručnih suradnika u nastavi, s ciljem jačanja socio-emocionalnih vještina djece, sukladno mogućnostima pojedinih škola. U tu svrhu izrađeni su i promotivni materijali namijenjeni djeci i roditeljima, koji sadrže QR kodove za lakši pristup dodatnim sadržajima.

Help4U – digitalna podrška mladima

Platforma Help4U, razvijena od strane Europola i organizacije CENTRIC, osmišljena je kao siguran i pristupačan digitalni prostor za djecu i tinejdžere suočene s online seksualnim zlostavljanjem ili štetnim ponašanjem na internetu. Omogućuje pristup provjerenim informacijama, savjetima i kontaktima službi koje mogu pružiti pomoć.

Posebna vrijednost platforme je njezina prilagođenost mladima – korisnici mogu birati način podrške, bilo čitanjem sadržaja, razgovorom putem chata ili pronalaskom najbliže službe pomoći. Informacije su pisane jasnim i dobi prilagođenim jezikom.

Help4U je započeo kao pilot-projekt u nekoliko europskih zemalja, a danas je dostupan i u Hrvatskoj te nizu drugih država, uz planirano daljnje širenje. Platforma predstavlja zajednički europski odgovor na problem online seksualnog zlostavljanja i osigurava da pomoć dođe do onih kojima je najpotrebnija.

Poruka je jasna: svi imaju pravo na sigurnost na internetu i na to da budu saslušani.