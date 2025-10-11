Dan pun intervencija: Vatrogasci u akciji diljem županije, ugašeno pet požara

Vatrogasci su tijekom protekla 24 sata na području Splitsko-dalmatinske županije imali niz intervencija na otvorenom prostoru, a najznačajniji požar zabilježen je u Klisu, gdje je izgorjelo oko 15 hektara trave i niskog raslinja.

U jutarnjim satima, oko 7:30, JVP Sinj intervenirao je u Brnazama zbog požara na neuređenom odlagalištu otpada. Na terenu je bilo jedno vozilo s dva vatrogasca koji su požar brzo stavili pod nadzor.

U Mircima na otoku Braču u 12:22 izbio je požar otvorenog prostora uslijed spaljivanja biljnog korova koje je izmaknulo kontroli. Požar su gasili vatrogasci DVD-a Supetar s jednim vozilom i dvojicom vatrogasaca.

Najveći požar dana dogodio se u Klisu oko 14:18, kada je planula trava i nisko raslinje na površini od oko 15 hektara. Vatra je ugašena u 18:30 sati, a u gašenju su sudjelovali DVD Klis s tri vozila i devet vatrogasaca, DVD Solin s jednim vozilom i tri vatrogasca, DVD Vranjic s jednim vozilom i tri vatrogasca te DVD Split s jednim vozilom i tri vatrogasca – ukupno šest vozila i 18 vatrogasaca.

U Kaštel Novom u 16:27 izbio je požar trave i niskog raslinja na površini od 2500 kvadrata. Na intervenciji su sudjelovali vatrogasci DVD-a Kaštela s dva vozila i šest vatrogasaca te DVD-a Kaštel Gomilica s jednim vozilom i dvojicom vatrogasaca. Požar je ugašen u 17:10 sati.

Posljednja intervencija zabilježena je u 18:20 u mjestu Primorski Dolac, gdje su vatrogasci DVD-a Zagora s jednim vozilom i dvojicom vatrogasaca gasili požar raznog otpada i trave.