Dan policije 2025: Gradonačelnici i načelnik uručili policijskim službenicima priznanja za rad

Povodom obilježavanja Dana policije gradovi i općine nagraditi će policijske službenike koji tijekom godine brinu o sigurnosti građana na njihovom području:
Omiš
Povodom Dana policije, blagdana svetoga Mihovila, gradonačelnik Zvonko Močić priredio je primanje za policijskog službenika Policijske postaje Omiš Ivana Vukoju kojemu je uručio nagradu za iznimno zalaganje u policijskoj službi.
Iskrene čestitke Ivanu!
Dugi Rat
Povodom obilježavanja Dana policije i njihovog zaštitnika sv. Mihovila, Općina Dugi Rat je i ove godine odlučila nagraditi policijskog službenika Policijske postaje Omiš.
Ove godine to je službenik Nikola Guć koji se istaknuo odgovornim i predanim radom te značajnim doprinosom sigurnosti na području naše općine, čime je dao vrijedan doprinos zaštiti i dobrobiti svih naših mještana.
Solin
Viši policijski narednik i vođa sektora za područje grada Solina Nediljko Laštre ovogodišnji je dobitnik nagrade „Policajac prijatelj zajednice“ koju Grad Solin tradicionalno dodjeljuje u prigodi obilježavanja blagdana sv. Mihovila, zaštitnika policije.
Ovo je tradicija koju rado njegujemo jer ona uz dodjelu priznanja policajcu koji je od strane svojih kolega proglašen najboljim predstavlja i simbolični izraz zahvalnosti svim policajcima za profesionalan i odgovoran posao, odnosno poziv kojeg obavljaju, te njihov doprinos osjećaju sigurnosti naših građana - kazao je gradonačelnik Dalibor Ninčević osvrćući se i ovom prilikom na izvrsnu suradnju Grada Solina i svih gradskih službi s djelatnicima PP Solin.
Makarska
Gradonačelnik Zoran Paunović je u ime Grada odao priznanje policijskim službenicima Borisu Sikavici i Davoru Musiću za doprinos sigurnosti lokalne zajednice i angažman u turističkoj sezoni 2025. godine.