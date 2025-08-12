Close Menu

Dan općine Klis proslavljen na tvrđavi uz rekorde posjećenosti i nove projekte

Na predivnoj kliškoj tvrđavi svečanom sjednicom Općinskog vijeća obilježen je Dan općine Klis

Na predivnoj kliškoj tvrđavi svečanom sjednicom Općinskog vijeća obilježen je Dan općine Klis.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Nakon intoniranja hrvatske himne Lijepa naša u izvedbi Izabele Martinović uz klavirsku pratnju Marina Limića te minute šutnje i zahvalnosti hrvatskim braniteljima, u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića nazočne je pozdravio ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

– Posebno mi je drago što su ovogodišnji laureati iz sporta. Godine 2028. grad Split i Splitsko-dalmatinska županija bit će domaćini Europskih sveučilišnih igara. Imat ćemo velika ulaganja u sportsku infrastrukturu u našoj županiji. U ovom mandatu glavni nam je cilj, kao i do sada, unapređenje života naših sugrađana – poručio je Glavina.

klis Drazen 1
GALERIJA
Kliknite za pregled

Čestitke Klišanima uputio je i župan Blaženko Boban, pohvalivši rad općine Klis:

– Neki ovih dana žele razbiti naše zajedništvo, ali neće uspjeti jer je zajedništvo našeg naroda temelj ovakvih uspjeha naše lokalne zajednice. Čestitam ovogodišnjim laureatima općine Klis, a poseban pozdrav upućujem don Miru Šestanu, koji je obilježio 50 godina svećeništva, uz jedno veliko hvala – rekao je Boban.

Načelnik općine Klis istaknuo je kako je ovo godina rekorda za njihovu općinu:

– Prošle godine klišku tvrđavu posjetilo je 124 tisuće ljudi, a ove godine već smo premašili taj broj za četiri tisuće. Ostvarili smo brojne infrastrukturne projekte, a novi su već u planu – kazao je načelnik.

O jedinstvu hrvatskog naroda govorio je i Stjepan Dujo, načelnik Novog Travnika, grada prijatelja Klisa, koji se, kako je naglasio, uvijek rado odazove pozivu Klišana.

Klišanima su čestitali i brojna poznata lica iz javnog i društvenog života: gradonačelnik Splita i saborski zastupnik Tomislav Šuta, saborski zastupnici Danica Baričević i Ivan Bugarin, državne tajnice Zrinka Mužinić Bikić i Vedrana Šimundža Nikolić, zamjenik župana Stipe Čogelja, ravnatelj Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije Ante Mihanović, županijski vijećnici Ante Galić i Josip Marković, Branimir Kovačević i Mladen Puškarić iz Hrvatske zajednice općina, predstavnici Crkve, udruga proizašlih iz Domovinskog rata, Hrvatskog Crvenog križa i Hrvatske vatrogasne zajednice, brojni gradonačelnici i načelnici dalmatinskih gradova i općina te mnogi drugi gosti.

Prikazan je i film o uspjesima općine Klis, koji je pripremio predsjednik Općinskog vijeća Josip Didiović, a na kraju svečanosti uručene su nagrade ovogodišnjim laureatima: Vladimiru Preradoviću i Mateu Marašu.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0