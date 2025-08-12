Dan općine Klis proslavljen na tvrđavi uz rekorde posjećenosti i nove projekte

Na predivnoj kliškoj tvrđavi svečanom sjednicom Općinskog vijeća obilježen je Dan općine Klis.

Nakon intoniranja hrvatske himne Lijepa naša u izvedbi Izabele Martinović uz klavirsku pratnju Marina Limića te minute šutnje i zahvalnosti hrvatskim braniteljima, u ime predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića nazočne je pozdravio ministar turizma i sporta Tonči Glavina.

– Posebno mi je drago što su ovogodišnji laureati iz sporta. Godine 2028. grad Split i Splitsko-dalmatinska županija bit će domaćini Europskih sveučilišnih igara. Imat ćemo velika ulaganja u sportsku infrastrukturu u našoj županiji. U ovom mandatu glavni nam je cilj, kao i do sada, unapređenje života naših sugrađana – poručio je Glavina.

Čestitke Klišanima uputio je i župan Blaženko Boban, pohvalivši rad općine Klis:

– Neki ovih dana žele razbiti naše zajedništvo, ali neće uspjeti jer je zajedništvo našeg naroda temelj ovakvih uspjeha naše lokalne zajednice. Čestitam ovogodišnjim laureatima općine Klis, a poseban pozdrav upućujem don Miru Šestanu, koji je obilježio 50 godina svećeništva, uz jedno veliko hvala – rekao je Boban.

Načelnik općine Klis istaknuo je kako je ovo godina rekorda za njihovu općinu:

– Prošle godine klišku tvrđavu posjetilo je 124 tisuće ljudi, a ove godine već smo premašili taj broj za četiri tisuće. Ostvarili smo brojne infrastrukturne projekte, a novi su već u planu – kazao je načelnik.

O jedinstvu hrvatskog naroda govorio je i Stjepan Dujo, načelnik Novog Travnika, grada prijatelja Klisa, koji se, kako je naglasio, uvijek rado odazove pozivu Klišana.

Klišanima su čestitali i brojna poznata lica iz javnog i društvenog života: gradonačelnik Splita i saborski zastupnik Tomislav Šuta, saborski zastupnici Danica Baričević i Ivan Bugarin, državne tajnice Zrinka Mužinić Bikić i Vedrana Šimundža Nikolić, zamjenik župana Stipe Čogelja, ravnatelj Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije Ante Mihanović, županijski vijećnici Ante Galić i Josip Marković, Branimir Kovačević i Mladen Puškarić iz Hrvatske zajednice općina, predstavnici Crkve, udruga proizašlih iz Domovinskog rata, Hrvatskog Crvenog križa i Hrvatske vatrogasne zajednice, brojni gradonačelnici i načelnici dalmatinskih gradova i općina te mnogi drugi gosti.

Prikazan je i film o uspjesima općine Klis, koji je pripremio predsjednik Općinskog vijeća Josip Didiović, a na kraju svečanosti uručene su nagrade ovogodišnjim laureatima: Vladimiru Preradoviću i Mateu Marašu.