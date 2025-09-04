Dan koji su sanjale generacije, Bol dobiva svoj vatrogasni dom: "Ovo nije samo zid i krov"

Nakon dugogodišnjeg čekanja i upornog zalaganja generacija vatrogasaca, Bol napokon dobiva svoj vatrogasni dom. Vijest o odobrenju izgradnje dočekana je s ponosom i velikom radošću među članovima DVD-a Bol, ali i cijelom lokalnom zajednicom.

Ovaj projekt predstavlja ostvarenje sna i važan korak prema sigurnijoj budućnosti Bola, odnosno otoka Brača. Vatrogasni dom neće biti samo mjesto za smještaj opreme i okupljanje vatrogasaca, već simbol zajedništva, snage i predanosti.

Za realizaciju projekta odobreno je 2.253.562,50 eura bespovratnih sredstava, što čini 84,90% od ukupno prihvatljivih troškova vrijednih 2.654.375,00 eura. Ova značajna potpora potvrđuje koliko je važan trud i predanost svih uključenih u projekt.

– Ovo nije samo zid i krov. Ovo je dom naših vatrogasaca i mjesto sigurnosti za cijeli Bol, poručili su iz DVD-a Bol.

Posebne zahvale upućene su Općini Bol i Poduzetničkom centru Aktiva na predanom radu, kao i svim mještanima koji su svojim povjerenjem i podrškom doprinijeli ovom povijesnom trenutku.