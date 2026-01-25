Dan kada su splitska Riva i dalmatinski gradovi bili pod morem. Oluja stoljeća koja je na moru donijela valove od 10 metara

Na današnji dan, 25. siječnja 1910. godine, Jadran je, a osobito dijelove Dalmacije pogodilo silovito nevrijeme uzrokovano vrlo dubokom ciklonom.

Atlantska ciklona u svome središtu imala je tlak zraka oko 970 hektopaskala, a čak i na Jadranu tlak je pao do 980 hektopaskala.

Valovi koji su preplavili obalu

Dalmacije se toga utorka probudila uz višemetarske valove koji su preplavili obalu i otoke, procjenjuje se da su valovi na otvorenom moru bili visoki do 10 metara. Naime, izobare su bile položene tako da je puhala olujna i orkanska lebićada, plavivši niže dijelove obale. Tako se i kompletna splitska Riva našla pod morem, kao i Trogir, Omiš i drugi gradovi.

Fotografija i sinoptička slika oluje

Osobito je zanimljiva fotografija koja prikazuje upravo nevrijeme koje se dogodilo toga dana. Na fotografiji se vidi velika plima i golemi valovi koji su preplavili splitsku Rivu.

Uvidom u NCEP-ovu arhivu sinoptičkih situacija postaje jasno zašto je tada Splitom bjesnila oluja. Vrlo jaka ciklona zahvatila je velik dio Europe, a vrlo zgusnute izobare bile su okomito položene u odnosu na obalu našeg dijela Jadrana. Lako je zaključiti da je na većem dijelu Jadrana bjesnio orkanski vjetar s juga (oštro) i jugozapada (garbin, lebić), a vrlo niski tlak i valovi uzrokovali su izraženu ciklonalnu plimu.

Situacija se donekle može usporediti s lebićem koji je poplavio splitsku Rivu 19. studenoga 1999., ali je moguće da je oluja 1910. godine bila kudikamo jača.