Dan grada Trogira obilježen bogatim kulturnim programom i koncertom legendarnog Parnog valjka

U sklopu obilježavanja Dana grada Trogira, na Trgu Ivana Pavla II održan je koncert jednog od najpoznatijih hrvatskih rock bendova, Parnog valjka, koji je privukao velik broj posjetitelja i stvorio izuzetno živu atmosferu u povijesnoj jezgri grada.

Publika je tijekom cijele večeri pjevala uz niz bezvremenskih hitova koji su obilježili bogatu glazbenu karijeru benda. Energičan nastup, prepoznatljiv zvuk i snažna reakcija publike učinili su ovaj događaj jednim od središnjih trenutaka ovogodišnjeg programa obilježavanja Dana grada Trogira.

Ovaj koncert dio je šireg programa kulturnih i zabavnih događanja kojima se Grad Trogir i Turistička zajednica grada Trogira nastavljaju usmjeravati na jačanje kulturne ponude i promociju grada kao atraktivne destinacije tijekom cijele godine.

Ovim koncertom završen je niz raznolikih događanja koji su bili namijenjeni građanima i posjetiteljima svih uzrasta.