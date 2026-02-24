Damir Barbir u Saboru: "Operacija je uspješna, ali pacijent je umro. Tako izgleda hrvatsko zdravstvo"

Zastupnik Damir Barbir u Hrvatskom saboru govorio je o stanju u hrvatskom zdravstvenom sustavu, osvrnuvši se na tvrdnje da su financije u zdravstvu stabilne.

Reagirajući na izjave da se svake godine izdvajaju sve veća sredstva za bolnice te da su financije stabilne, Barbir je poručio da takva slika ne odražava stvarno stanje sustava.

„Možemo to povezati s onom rečenicom da je operacija bila uspješna, ali je pacijent umro. Možemo slaviti jednu uspješnu operaciju, međutim naše zdravstvo umire“, rekao je Barbir u sabornici.

Dodao je kako, unatoč rastu izdvajanja i troškova, građani i dalje osjećaju probleme u sustavu, poručivši da „ništa tu nije stabilno“.