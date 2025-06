Damir Barbir iznenadio emotivnom objavom: "Znao sam da će me to koštati. I politički, i osobno"

Uoči svečanog otvaranja novouređenog Žnjanskog platoa, nezavisni gradski vijećnik Damir Barbir, izabran s liste Centra, objavio je emotivnu i politički nabrijanu objavu u kojoj se osvrće na višegodišnju borbu za realizaciju, kako kaže, "najljepše plaže na Mediteranu".

"Žnjan je nova slika Splita – otvorenog, modernog, pravednog", poručuje Barbir, naglašavajući da se ne radi samo o urbanističkom zahvatu, već o simbolu jednog drugačijeg Splita – grada vođenog idealima, a ne interesima.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

"Glasao za financiranje projekta izgradnje Žnjana – znao sam što me čeka"

U poruci javnosti Barbir ne štedi ni emocije ni kritiku. "Kada sam prije nekoliko godina, protivno volji svoje tadašnje stranke, glasao za financiranje projekta izgradnje Žnjana – znao sam što me čeka", piše vijećnik. "Znao sam da će me to koštati. I politički, i osobno."

Barbir je tada, kaže, bio svjestan da će ostati sam, bez podrške, izložen etiketiranju i uvredama. "Napustio sam stranku. Trpio uvrede, etikete, prešućivanja. Bio sam sam. Ali nikada nisam zažalio. Jer sam znao jedno: da je to ispravno."

Za njega je Žnjan mnogo više od gradske plaže – to je dokaz da politika, ako je iskrena i usmjerena na opće dobro, može donositi prave promjene. "Vrhunac je to strateškog promišljanja i odlučnosti prethodne gradske uprave na čelu s gradonačelnikom Ivicom Puljkom", ističe Barbir.

"Ova plaža je izgrađena za sve"

S posebnim naglaskom na zajedništvo i uklanjanje političkih rovova, Barbir poručuje: "Svi koji će sutra doći na Žnjan – i 'naši' i 'njihovi', i domaći i gosti – trebaju znati da je ova plaža izgrađena za sve. Bez podjela. Bez zatvorenih krugova."

Završava riječima koje odražavaju ton cijele objave – osoban, emotivan i odlučan: "Kad sutra vidim djecu kako trče po pijesku, obitelji kako se smiju, mlade kako uživaju – znat ću da je vrijedilo. Da je svaka uvreda izgubila smisao u osmijehu jednog djeteta."