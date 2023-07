"Damir Barbir, Ivica Puljak, dva imena koja su zadužila dicu Splita!"

Jučerašnje izglasavanje kredita u Gradskom vijeću Grada Splita komentirao je na društvenim mrežama Jakša Balov, gradski vijećnik iz redova HDZ-a.

Podsjetimo, splitski vijećnici izglasali su kredit za Grad Split za niz projekata, a iznos kredita je 150 milijuna eura plus kamate.

Evo kako je sve komentirao Balov iz HDZ-a.

"Šest sljedećih mandata gradonačelnika i tko zna koliko gradonačelnika imat će vezane ruke te "EIB-ov i Puljkov kamen oko vrata, prokletstvo Barbira"!

Potrebno je odmah jasno poručiti kako kredit kakav je ponuđen od strane Europske investicijske banke (EiB), Gradu Splitu nije potreban, eventualno samo kreditiranje izgradnje žnjanskog platoa, što je moguće i u komercijalnim uvjetima povoljnije aranžirati. Nažalost povoljnije i bolje nećemo imati zahvaljujući SDP-ovom Barbiru, žetonu sramote, te Centru, glasačkoj mašineriji koja stoji iza gradonačelnika Ivice Puljka. Morat će oni hodati Splitom, a kako od sramote?

Vrlo lako se dođe do informacija pretragom uvjeta kreditiranja koje drugi gradovi dogovaraju, pri potvrdi zaduženja na sjednicama Vlade Republike Hrvatske. Kamatne stope su nizom manje od onih koje trebaju plaćati građani Splita.

Projekt Žnjan je u dimenziji 22 milijuna eura i za to ima smisla ići po kreditnu liniju i pokrenuti ovaj dragocjeni projekt. To bi podržao i HDZ Split, to bi vjerojatno svi u Gradskom vijeću podržali.

Potrebno je malo truda i rada i Grad Split nije morao ulaziti u tako veliko zaduženje kojim se financijski veže na vremenski rok tijekom kojeg će sutra rođena djeca ne samo odrasti nego završiti i fakultete, primjerice studij ekonomije, na kojem će se ovako nelogična priča proučavati.

Velika većina projekata nije spremna i ne postoje kao projekti već puke želje. Split će plaćati kamate za financije koje nemamo u što utrošiti!

EIB stavlja veto Gradu na upravljanje projektnom imovinom bez njihovog odobrenja, što praktički znači da je jamstvo nekoliko puta veće od zajma te da su Gradu financijski i investicijski vezane ruke do roka isplate.

Puljak kao gradonačelnik i političar nakon izglasavanja kredita prestaje biti ovisan o većini u Gradskom vijeću. Tehnički, ako nastavi s lošim i pogrešnim potezima vođenja Grada kao i do sada i ako mu ne prođe Proračun za sljedeću godinu, on ima sredstva s kojima realizira svoje želje ne oviseći o Gradskom vijeću. Damir Barbir je zato bio tu, zapamtite ga kao žetona politike koji nikad neće oprati svoje ime i prezime.

HDZ Splita i svi odgovorni političari mogu biti samo protiv monstruoznog i nepotrebnog zaduženja Grada Splita! Ovo mora biti zaustavljeno! Mi nećemo stati, jer ovo je naš Grad, naš jedini dom", napisao je na društvenim mrežama Jakša Balov, gradski vijećnik u Gradskom vijeću Grada Splita iz redova HDZ-a.