Damir Barbir: Centar predložio poboljšanja Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

„Najmanje što dugujemo ravnateljima, odgojiteljima i drugim djelatnicima u vrtićima je jasan zakonski okvir, koji će im omogućiti da svoje poslove obavljaju bez teških adiminstrativnih prepreka. Zato je stranka Centar u Saboru iznijela četiri konkretna prijedloga kojima bi se, kroz izmjene i dopune Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju poboljšao i stabilizirao sustav ranog i predškolskog odgoja“, poručio je saborski zastupnik Centra Damir Barbir.

Naglašavajući da Centar podržava reformske korake u ovom zakonu, upozorio je na konkretne probleme s kojima se ravnatelji i djelatnici u vrtićima svakodnevno susreću u praksi.

“Zakon mora odgovarati stvarnosti, a ne obrnuto. Ne tražimo velika financijska sredstva, nego razumijevanje i dijalog sa strukom. Predložili smo da se vrtićima omogući sklapanje više od tri ugovora na određeno vrijeme, u iznimnim slučajevima, kao što su bolovanja ili rodiljni dopusti, jer vrtići ne smiju ostati bez osoblja zbog tehničkih ograničenja iz Zakona o radu“, rekao je Barbir.

Osim toga, kako je istaknuo, Centar je predložio i hitno donošenje Pravilnika o pomoćnicima za djecu s teškoćama u razvoju i stručnim komunikacijskim posrednicima, koji se čeka već tri godine, kako bi se osigurala jasnoća i pravna sigurnost za djecu i roditelje.

„Uz to, smatramo da treba vratiti mogućnost zapošljavanja kineziologa u vrtićima koji provode sportske programe, budući da su takvi programi važan dio zdravog razvoja djece i promicanja zdravih životnih navika. Neophodna je i nadopuna članka 23 a ovog zakona, kojom bi se jasno uredio status djece visoke kronološke dobi u programima predškole i tako spriječile situacije u kojima dijete s osam godina pohađa vrtić bez adekvatnih uvjeta“, naveo je zastupnik Centra.

Prema njegovom mišljenju, riječ je prijedlozima koje je lako provesti, a ne zahtijevaju dodatna ulaganja, već isključivo političku volju i poštovanje prema struci. Jedino ovako možemo napraviti korak prema stabilnijem, pravednijem i učinkovitijem sustavu ranog i predškolskog odgoja”, zaključio je Barbir.