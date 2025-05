DALMATINSKO NEODRICANJE Baklava original bosanska by Zehra Hadžić: Na stol ćete staviti najbolju i najsočniju baklavu

Jednom sam već pisala o tome kako zapravo ne volim baklave kakve se kod nas danas mogu kupiti gotovo u svakom većem trgovačkom centru. To su turske koje su meni presuhe i sve imaju nekakav čudan okus. Izgledaju doduše besprijekorno, pogotovo one s pistacijima, ali moje je nepce upamtilo onu sočnu, slatku baklavu koja se mogla kupiti samo u Bosni. U jednoj od kolumni sam vam napisala recept za divit baklavu. To su one malene poput prsta koje se motaju uz pomoć igle za pletenje.

Danas donosim pravo blago - baklava original by Zehra Hadžić. E sad, prvo o Zehri. Mislim da danas gotovo svatko zna što znači ŠKMER - Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija, asocijacija koju je osnovao Miro Bogdanović. Miro nije s nama već osam godina, ali njegova ostavština živi i kroz ovu udrugu kuhara koju su uspješno nastavili Alma i Željko Bremec. I naravno, zahvaljujući i kuharima koji su uz njih. Prvi kojeg je Miro onomad uključio iz regije, bio je Hamid Hadžić čuveni šef Bosne i Hercegovine. S Hamidom sam snimila raznih emisija, taj divni “jaran” bio je jedan najvoljenijih Mirovih suradnika, Ali ja ću ovdje o njegovoj supruzi Zehri. Pravoj majstorici kuhanja. Samozatajnoj ženi koja svoje veliko znanje nesebično dijeli. Ženi kojoj uvijek dolazim s raznoraznim pitanjima o bosanskoj kuhinji. Ženi koja je izdiktirala u moj mikrofon najbolji recept za pravu bosansku baklavu koje odmah otkrijmo, nema bez TIRITA. Ako pažljivo slijedite ono što je meni otkrila Zehra, na stol ćete staviti najbolju i najsočniju baklavu! Evo, probajte. Idemo redom.

SASTOJCI:

TIRIT - 2 žumanjka

150 g brašna

100 g maslaca

PUNJENJE:

500 g tankih kora

600 g oraha - 500 mljevenih i 100 krupno sjeckanih

Jedna šaka šećera

Korica limuna

AGDA - PRELJEV

1 kg šećera umanjen za onu šaku koja ide u orahe

Vode da pokrije dva prsta iznad šećera

1 limun

PREMAZ:

100 g maslaca

100 ml ulja biljnog

POSTUPAK:

Prvo pripremite tirit. To je smjesa brašna, maslaca i jaja. U posudu prosijte brašno, maslac naribajte i smjesu sjedinite praveći male grudice. Preko toga prolijte žumanjca i dlanovima trljajte smjesu dok ne dobijete veće i manje grudice. Meni je Zehra rekla da mogu štedjeti ruke i napraviti sve mikserom. I uspjelo je. Tirit ostavite u posudi da se malo prosuši dok pripremate ostalo.

U lončiću otopite maslac i izmiješajte s uljem. S tim se premazuju kore. U škrovadu stavite tri do četiri kore, svaku premažite smjesom maslaca i ulja.Stavite petu koru. Izmiješajte orahe, mljevene i sjeckane sa šećerom, dodajte mu dvije šake pripremljenog tirita i naribajte koricu cijelog limuna. S tom smjesom punite baklavu, a tirit koji vam preostane možete zamrznuti do sljedeće upotrebe. Na petu koru stavite fil, rasporedite ga po kori, pokrijte novom korom koju premažete uljem i maslacem, stavite drugu koru i onda fil. I tako sve dok ne potrošite smjesu i kore. Na vrh stavíte tri do četiri kore. Svaku naravno premažite. Izrežite oblike baklave oštrim nožem, polijte ostatak maslaca i ulja, prvo od rubova prema sredini i lagano protresite da masnoća uđe među baklave. Pecite prvo na 200 C dok porumeni, to ne traje dugo, čim porumeni smanjite na 150 i pecite.

sat vremena. Agdu napravite tako da istresete onaj gotovo cijeli kilogram šećera (osim jedne šake) u posudu i dolijete vode da prekrije šećer dva prsta. Kuhajte 10-12 minuta. U osmoj minuti kuhanja ulijte sok od limuna i nastavite kuhati do dvanaeste minute. Agdu stavite da se ohladi. Na vruću baklavu ulijte mlaku agdu, nek uđe u sve djelove baklave. Pokrijte sve pek papirom i stavite nešto čvrsto preko papira, da se gornja kora baklave ne iskrivi. Ja nisam pa mi izgleda kao neka instalacija hahaha. Ali, ukus je nevjerojatan.