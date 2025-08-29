Dalmatinsko mjesto zavijeno u crno. Poginulom mladiću život je bio obilježen tragedijama: "To su bili dobri dečki"

Strašna prometna nesreća koja se dogodila jučer oko 00:50 sati, u mjestu Vukšić zavila je malo mjesto u crno.

Dva mladića, 22-godišnjak i 16-godišnjak, na ravnom su dijelu ceste izletjeli na mekanu površinu i udarili glavama o stablo na kojemu se vide i tragovi udarca. Motocikl se zapalio, no službe koje su stigle vrlo brzo mogle su samo konstatirati trenutačnu smrt dva mladića. Na mjestu nesreće, i to na ravnom dijelu ceste, nađena je i kaciga, no na motociklu KTM je bilo dvoje ljudi, pišu 24sata.

Bio je dobar radnik

"Prema rezultatima očevida, prometna nesreća se dogodila u Vukšiću na županijskoj cesti ŽC-6067, izvan naseljenog mjesta, kad je vozač motocikla, prevozeći putnika na motociklu bez registarskih oznaka, na ravnom dijelu kolnika izgubio nadzor nad upravljačem i sletio s desne strane kolnika, gdje potom udara u stablo. Od posljedica prometne nesreće na mjestu događaja preminule su dvije muške osobe", objavila je zadarska policija.

Mladići su krenuli kući iz Vukšića prema Lišanama Ostrovičkim, koji su udaljeni pet kilometara.

Na društvenim mrežama se od poginulog vozača, koji je ujedno bio pripadnik DVD-a Lišane Ostrovičke, opraštaju kolege i sumještani.

Život poginulog 22-godišnjaka bio je obilježen obiteljskim tragedijama, no bio je dobar radnik i uvijek spreman pomoći, kažu mještani. Zašto je iza sebe vozio šest godina mlađeg mještanina još se ne zna, ali se priča da ga je vozio kući.

Mladići su bili u susjednom selu, vozač je i inače bio ljubitelj brzine, no na njih kao članove male zajednice nitko nije imao primjedbi. Mjesto koje se nalazi na samom kraju Zadarske županije zavijeno je u crno, a mještani ne pamte da su u istoj nesreći poginula dvojica mladih ljudi.

"To su bili dobri dečki, nitko nije imao ružne riječi za njih"

"Običaj je proglasiti Dan žalosti na sam dan pogreba, no mi još ne znamo kad će to biti jer se čekaju nalazi obdukcije. No čim se sazna i taj detalj, definitivno će biti Dan žalosti, jer ne samo da ovo mjesto ne pamti, već su i okolna sela Bulić, Lišane i Vukšić u tuzi. Nismo povezani samo cestom, već se ljudi druže jer nas je malo. Nismo se opravili od tragedije u kojoj je u prometnoj nesreći prošle godine zadnji dan kolovoza stradao jedan mještanin, tako da imamo tri sprovoda u godinu dana, a uzrok je promet", rekao je Zvonimir Mijić, načelnik Lišana Ostrovičkih, koji je i osobno otišao na mjesto tragedije za 24sata.

"To su bili dobri dečki, nitko nije imao ružne riječi za njih, ali su bili u tim godinama kad se sigurnosti i vožnji ne pridaje velika važnost", kaže načelnik koji je itekako svjestan činjenice da se crni motociklistički niz nastavlja na hrvatskim cestama.