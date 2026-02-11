Dalmatinskim otokom širi se miris skute. Znate li što je to? Da bi nastala, potrebni su strpljenje i mirna ruka

Pag je jedan od najzanimljivijih otoka u gastronomskom smislu. Naime, nijedan otok ne može se pohvaliti s čak tri zaštićena poljoprivredna proizvoda: paški sir, paška sol i paška janjetina. Pažani su posebno ponosni i na pašku skutu, supernamirnicu čija je sezona upravo počela. U pravo vrijeme da se okuse otočne delicije krenuo je i naš Edi Škovrlj.

Čim bi oči otvorili Pažani bi s njom dan počeli. Skutu bi u kavu stavili paški macchiato napravili.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kažu bolji je nego onaj pravi svjetski razvikaniji.

- Tko ga nije kušao taj nema pojma što je macciato pravi, kaže za HTV Ivo Fabijanić, s Paga.

Da bi nastala skuta, potrebni su strpljenje i mirna ruka. Kako nastaje ova paška poslastica u kojoj možete uživati od siječnja do kraja lipnja.

- Sirutka se miješa i kuha. Ne smije biti ni premekana ni pretvrda, otkirva Tvrtko, voditelj proizvodnje sirana Pag.

Zovu je "kraljicom proljeća", a obožavana je među sladokuscima.

Samo kod gospođe Branke na Pagu i nigdje drugdje možete se osladiti slano-slatkim, okruglicama.

- To su ustvari knedlice od krumpira koje su punjene skutom, otkriva Branka Sabalić, autorica šantulice.

Da se na Pagu itekako drži do kume dokaz su upravo šantulice. Ona se svojoj odužila slastici po njoj ime nadjenula.

- Šantula je krsna kuma po Paški. Njoj u čast smo to nazvali šantulice, kaže gospođa Branka.

Na otoku ovaca mlijeka i sira, skuta 100. primjena ima. Bez nje su nezamislivi kolači, ali i druga konkretna jela.

- Možeš je za predjelo, za desert, možeš je stavit u kavu, palačinke, skuta sa medom... sad me već jezik zaboli, kaže Dušan Herenda, Pag.

Sir, sol i paška janjetina tri su otočna zaštićena proizvoda. Sad je pravo vrijeme za okusiti paške supernamirnice.

- Pag je sad najzanimljiviji u tom gastronomskom smislu jer sad je vrijeme proizvodnje mladog paškog sira, vrijeme je paške skute i paške janjetine, kaže Martina Pernar, Pag.

Dođete li na Pag morate sve navedeno i probat. Otići bez tog gastro iskustva s Paga, bila bi šteta prava.