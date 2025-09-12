Dalmatinski pršut predstavljen na festivalu u Parmi oduševio Talijane

Na 28. Festivalu pršuta, održanom od 5. do 7. rujna u talijanskom gradu Langhiranu u pokrajini Parma, Hrvatsku je predstavljao Dalmatinski pršut. Na gradskom trgu u Langhiranu održana je degustacija na kojoj je više od 200 građana imalo priliku usporediti dalmatinski i parmski pršut.

Predsjednik Udruge Dalmatinski pršut Vlade Prančić - Smjeli i zadarski proizvođač dalmatinskog pršuta Mate Lukin, koji su u svojoj bogatoj pršutarskoj karijeri narezali na tisuće kilograma pršuta, satima su rezali dalmatinski pršut u srcu najpoznatije pršutarske regije u svijetu, a razlike u okusima i načinu proizvodnje pojasnio je Ante Madir, izvršni direktor Klastera hrvatskog pršuta, prenosi Index.

Razlika između pršuta iz Dalmacije i Parme

"Reakcije su bile iznimne pogotovo zato što je dalmatinski pršut načinom proizvodnje i parametrima različit od pršuta iz Parme. Dalmatinski se pršut dimi pa ima blagu aromu po dimu, ali i blagi slani okus, dok onaj iz Parme ima tipičan mesni miris i slatkasti okus, Talijani bi rekli - dolce", kaže on.

Dalmatinski pršut od 2016. nosi zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla Europske unije, a 95 posto hrvatske proizvodnje dolazi iz Dalmacije, ponajviše iz Vrgorca. Hrvatska godišnje proizvede oko 500 tisuća pršuta, dok je u Parmi taj broj oko devet milijuna.

Festival u Parmi okuplja 127 ovlaštenih proizvođača pršuta, a većina ih je smještena upravo u okolici Langhirana.