Dalmatinski gradonačelnik: "Jedan taksi - jedno vozilo, sve drugo je pranje novca!"

Dubrovački gradonačelnik Mato Franković na sjednici Gradskog vijeća, uputio je poruku taksistima koji rade prema svojim vlastitim pravilima.

- Stat ćemo im na kraj. Napisali smo prijedlog izmjena zakona, poslali ga Ministarstvu. Uberu i Boltu smo pružili ruku suradnje, rekli su hoćemo, vidjet ćemo, možda ćemo, nećemo, lijevo, desno, potpisati ugovor o suradnji, Bolt je na kraju pristao, a Uber se više nikad nije javio jer je rekao, „znaš, mi imamo tu partnere, ne možemo mi njih izbjeći i tako dalje - kazao je.

Istaknuvši kako je dobro proučio način funkcioniranja agregatora, odnosno posrednika, Franković je rekao:

- Agregatori su čisto pranje novca. Ušao sam u to do zadnjeg zareza, to je čisto pranje novca ljudi koji imaju brojna kaznena dijela, koji su osuđivani, vode takve tvrtke i nastavljaju kršiti zakon, ali zabranit će se ta mogućnost agregatora. Uvest će se jedno vozilo, jedna licenca, jedan vozač. Uvest će se posebne autotaksi dozvole, odnosno registarske tablice pa onda onaj tko je taksist, nek' bude taksist, neka ima taksi registraciju kao i u svim gradovima u Europi. Kad dođete u Bruxelles, ne morate gatati je li to je taksi ili nije. Bez obzira bio Uber, Bolt ili netko drugi, vidite po registraciji - rekao je Franković, naglasivši kako će i u nas uskoro po tom pitanju biti uveden red.

Franković je i ljetos spominjao agregatore:

- Nakon što smo u gradu Dubrovniku uveli zonu posebnog prometnog režima, počeo sam sve više i više uviđati kako funkcioniraju agregatori. Naime, prolaskom kroz zonu posebnog prometnog režima jasno se može vidjeti kako putem agregatora auto taxi djelatnost obavljaju razne fizičke osobe koje nemaju apsolutno nikakve uvjete za obavljanje navedene djelatnosti. Isti koriste benefite agregatora i na takav način pružaju uslugu auto taxi djelatnosti. Time, pružajući navedenu uslugu, izigravaju se brojni zakonski i podzakonski akti. Ujedno, brojne porezne prijevare nerijetko se vežu za tvrtke agregatore otvorene preko noći kao j.d.o.o. i nakon par mjeseci iste se gase i otvaraju nove.

Na području grada Dubrovnika najveći broj prekršaja u zoni posebnog prometnog režima radi agregator s područja općine Konavle, a čiji velik broj vozača vrši djelatnost auto taxi prijevoza, a da isti u prometnoj dozvoli nemaju registrirano vozilo za auto taxi prijevoz. Upravo zbog navedenog zatražio sam žuran izlazak svih inspekcijskih službi jer ovakvo ponašanje i varanje države, a isto se očito tolerira godinama, je sve samo ne normalno.

Kao zastupnik u Hrvatskom saboru predložit ću hitnu izmjenu zakona o prijevozu u cestovnom prometu s ciljem da se jedna licenca veže za jedan gospodarski subjekt i jedno vozilo. Nadalje, predložit ću i izmjene vezano za registarske oznake auto taxi vozila tako da sva vozila registrirana za auto taxi prijevoz imaju tipizirane TX dozvole, čime će korisnici znati da se uistinu voze s vozilom koje je registrirano za prijevoz putnika, dok je danas slučaj da na hrvatskim cestama imamo na tisuće vozila koji obavljaju auto taxi djelatnost putem agregatora, dok im vozila nisu registrirana za obavljanje navedene gospodarske djelatnosti - poručio je dubrovački gradonačelnik.