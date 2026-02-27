Dalmatinski derbi u Gružu: VK Jug Adriatic osiguranje dočekuje neporaženi VK Jadran Split

Gruž će u 9. kolu Prvenstva Hrvatske biti pozornica novog dalmatinskog derbija. Jug Adriatic osiguranje dočekuje splitski Jadran u susretu koji bi mogao bitno usmjeriti borbu za vrh ljestvice. Dubrovčani će pokušati zaustaviti jedinu neporaženu momčad prvenstva, dok Splićani u Gruž stižu u snažnom ritmu i s jasnom ambicijom - potvrditi "jedinicu".

Jadran iza sebe ima iznimno zahtjevan tjedan. U razmaku od samo nekoliko dana svladali su Mladost u domaćem prvenstvu, a potom i Szolnok u Mađarskoj u prvoj utakmici osmine finala Eurokupa. Eventualna pobjeda u Gružu zaokružila bi savršen niz u samo tjedan dana.

Trener Jadrana Jure Marelja svjestan je koliko je gust raspored ostavio traga na momčadi.

- Nakon utakmice s Mladosti bili smo i fizički i emocionalno potrošeni. To se osjetilo i u početku susreta u Szolnoku, gdje smo ušli nervozno, ali smo se kasnije stabilizirali. Put nas je dodatno umorio, no imali smo vremena za regeneraciju i trenirali smo smanjenim intenzitetom kako bismo se osvježili - istaknuo je Marelja.

Unatoč maksimalnom učinku u prvenstvu, u Jadranu ne žele euforiju.

- Mirnoća je najvažnija, pogotovo u ovakvom ritmu. No, ne smije prerasti u pasivnost. Moramo zadržati agresivnost i energiju kakvu smo pokazivali do sada - naglasio je trener splitske momčadi.

Gruž tradicionalno slovi kao jedno od najtežih gostovanja u hrvatskom vaterpolu, ali Marelja vjeruje da njegova momčad ima iskustvo za takve izazove.

- Svima je teško igrati u Gružu, no i mi imamo pozitivna iskustva. Vjerujem da će presuditi obrana, agresivnost i angažman, a vrlo važnu ulogu imat će i vratari - poručio je, dodavši kako su svi igrači zdravi i spremni.

Podsjetit ćemo vas, Jadran je trenutačno jedina neporažena momčad u Prvenstvu Hrvatske te drži vrh ljestvice s 21 bodom. Jednako toliko imaju drugoplasirana Mladost i trećeplasirani Jug, uz napomenu da splitski sastav ima utakmicu manje. Odnosno, hrvatski prvak već je imao slobodno kolo. Zagrepčani su poraz upisali u Poljudu, dok je Dubrovčane iznenadilo Primorje u Gružu.

Dalmatinski derbi na rasporedu je u 19 sati, a prijenos iz Gruža moći će se pratiti na kanalu Zona Sport TV.