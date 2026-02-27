Dalmatinski derbi koji odlučuje sezonu: Mertojak gostuje kod Zadra u borbi za vrh

U prošlom prvenstvu upravo je pobjeda u Zadru donijela Mertojaku drugo mjesto, brončanu medalju i plasman u Europa kup.

Zadar i Mertojak godinama su veliki rivali, ali rivalstvo prati i međusobno poštovanje. Kuglačka scena poznata je po sportskom duhu, pa su česta druženja igrača i nakon utakmica, što je tradicija duga više od stoljeća.

Poseban motiv imat će Hrvoje Marinović, nekadašnji igrač i trener Mertojaka, koji je prije tri godine prešao u Zadar. Marinović, europski pojedinačni prvak iz 2025., iza sebe ima bogatu karijeru s brojnim domaćim i međunarodnim trofejima, uključujući Svjetski kup i Ligu prvaka. U odličnoj je formi, što potvrđuje i rezultat od 694 čunja na prvenstvu parova regije Jug u Poljudu.

Uz Marinovića, Zadar predvode iskusni Benedik, Kragelj i Duda, a nakon dužeg izbivanja u sastav se vraća i Andrija Božičević.

Mertojak, pak, ima problema sa zdravstvenim stanjem u momčadi, a puno će ovisiti o tome hoće li Ivan Totić, nakon dvije propuštene utakmice, biti spreman za derbi. Snaga splitske momčadi leži u zajedništvu, a među nositeljima igre su Muše, Kovač, Dimitrovski, Matić i Pofuk, dok su Joško Krstulović Opara i Goran Žubrinić također u konkurenciji za nastup.

Pred ljubiteljima kuglanja je uzbudljiv i neizvjestan dalmatinski derbi koji bi mogao usmjeriti borbu za sam vrh prvenstvene ljestvice.