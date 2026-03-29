DALMATINSKA LIGA U lovu na državne norme atletičari AK Alojzije Stepinac osvojili 11 medalja

U Sportskom centru Park Mladeži u Splitu u subotu prvim kolom Dalmatinske atletske lige otvorena je atletska sezona u Dalmaciji. Po hladnom i burnom vremenu na borilišta je izašlo 350 natjecatelja iz cijele Dalmacije, među njima i atletičari Atletskog kluba Alojzije Stepinac iz Zadra koji su osvojili 11 medalja u više dobnih kategorija. Među njima istaknuli su se mlađi kadet Emil Jones i limačica Matija Antišin s po dva zlata.

Emil je slavio u utrkama na 80 metara s preponama te na 200 metara, a Matija u skoku u dalj te također na 200 metara.

Zlatne medalje osvojili su Rafael Škibola, koji je u juniorskoj konkurenciji pobijedio na 400 i 800 metara, te Lea Ćosić koja je bila najbolja na 200 metara u seniorskoj konkurenciji.

Srebrne medalje pripale su Franki Gvardiol u utrci na 100 metara s preponama u kategoriji mlađih kadetkinja te Mihaelu Draževiću u skoku uvis u konkurenciji mlađih juniora.

Brončane medalje osvojili su Ina Grubešić na 200 metara u kategoriji limačica te Benedikt Škibola u bacanju kugle.

Na korak do medalje ostala je Ines Barančić koja je zauzela četvrto mjesto na 80 metara s preponama.

Na kraju, zadovoljstvo nastupom istaknuo je i glavni trener:

„Zadovoljni smo nastupom i ostalih atletičara koji su osvojili visoke plasmane i istrčali dobre rezultate. Sezona je krenula pa nas očekuje još ovakvih natjecanja na kojima atletičari mogu ispuniti norme za nastup na državnim natjecanjima“, izjavio je trener Slobodan Miolović.