Dalmatinka Tea Sikirić je najbolja ribolovka na svijetu

Tea Sikirić svjetska je prvakinja u sportskom ribolovu s obale. Na natjecanju u Portugalu nije bilo lako - s pješčane plaže lovili su se špari, šarge i brancini da bi se vjetar potpuno okrenuo i na udicu su se primale samo iglice.

- Trebalo je pripremiti ponovo sve predveze jer smo očekivali i zadnji dan iglicu i trebalo je posložiti glavu jer nije lako sada ići na plažu, loviti, znaš da moraš braniti prvo mjesto, ispričala je Tea.

Naime, Tea je ranije već dva puta bila prvakinja svijeta, zadnji put prije 10 godina. Ukupno ima 19 odličja, a ovo novo je najsjajnije.

- Osjećaj je fenomenalan, pripremala sam se za to baš poduže, imala sam jednu pauzu od dvije godine, radi najljepše moguće stvari na svijetu i stvarno, kako su rekli, to je povratak sa stilom, ispričala je Tea.

A ta najljepša stvar je što je postala majka. I Tein suprug Marko je ribolovac, član muške reprezentacije u ribolovu iz usidrene brodice, koja je također osvojila svjetsko zlato. Ženske ih prate u stopu - osim Tee prvakinje, ženska reprezentacija osvojila je treće ekipno mjesto.

- Težak ribolov s malo riba, previše trave u moru, s dosta gubitka materijala, udica, opreme, najlona i svega. Svi su se jako pomučili da se dođe do te medalje, istaknula je sportska ribolovka Ardena Bajlo.

I Ardenina kći Estera dio je brončane ekipe, a s ribolovom se godinama bavi cijela obitelj Bajlo.

- Natječem se od svoje pete godine. Gušt je, ali stvari su nekad magično nestaju, neke se skrivaju, neke se posude pa se nikad ne vrate. Ne svađamo se, ali zna biti papreno, zaključila je Estera.

Papreno ili ne, medalje uvijek svi zajedno slave.