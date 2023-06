DALMATINAC U MILIJUNAŠU OSVOJIO OGROMNI NOVČANI IZNOS Pitao je publiku i ovako su oni glasovali...

Uzbudljiv kraj kviza Tko želi biti milijunaš? u ovoj sezoni omogućila su nam dvojica natjecatelja. Josip Pavić u posljednjoj ovosezonskoj epizodi kviza otvorio je pitanje za 64.000 eura, a na raspolaganju mu je bio jedan džoker - pitaj publiku. Tvrtko Balić, unatoč svim džokerima na raspolaganju, kviz je napustio s iznosom prvog praga (150 eura) jer je netočno odgovorio na deveto pitanje, piše Index.

Tvrtko Balić iz Gajića u Baranji otvorio je posljednje ovosezonsko izdanje Milijunaša. Zagrebački student filozofije i bibliotekarstva brzo i sigurno došao je do devetog pitanja na koje je, nažalost, netočno odgovorio. Pitanje za 2500 eura glasilo je: "S navršenih osamnaest, William Shakespeare za suprugu je uzeo osam godina stariju..." Ponuđeni odgovorili bili su Anne Hathaway, Kate Beckinsale, Emmu Thompson ili Tildu Swinton.

Umjesto da dobro razmisli na pitanju za 2500 eura ili uzme džokera, Tvrtko je brzopleto odučio i kao konačni odgovor izabrao B - Kate Beckinsale. Kviz je napustio s iznosom prvog praga od 150 eura. Točno je bilo A - Anne Hathaway. Tarik Filipović nije mogao sakriti iznenađenje.

"Zašto? Gdje žurite? Teško mi je svladati emocije. Volio bih da to mogu. Jako mi je žao", kazao je Tarik.

Prvi džoker zatražio na 11. pitanju

Idući je na vrući stolac sjeo Josip Pavić, rođen i odrastao u Splitu, no posljednjih deset godina živi u Šibeniku, odakle mu je supruga Iva. Radi u ustanovi koja brine o šibenskim tvrđavama, a u slobodno vrijeme bavi se sportom i gleda filmove i serije, kada mu to dopušta jednoipolgodišnji sin Danijel.

Josip je prvi džoker iskoristio na 11. pitanju. Kilimandžaro, Elbrus, Chimborazo ili Fuji smatran je najvišim svjetskim vrhom do početka 19. stoljeća, glasilo je pitanje za 10.000 eura.

Natjecatelj se dvoumio između Kilimandžara i Chimboraza. Zatražio je džoker pola-pola, nakon čega su ostali C - Chimborazo i D - Fuji. Josip se odlučio za C - Chimborazo za koji je pretpostavio da se nalazi u Andama koje su, ustvrdio je, više od japanskih planina. Točnim odgovorom osvojio je 10.000 eura.

"Planina Chimborazo, inače ugasli vulkan na istočnim padinama sjevernih Anda u Ekvadoru, visok je 6263 m", objasnio je Tarik, piše Index.

Natjecatelj je na idućem, 12. pitanju brzo i sigurno izabrao Sofiju Coppolu kao redateljicu koja nema Oscara za režiju. U ponudi su bile i Jane Campion, Kathrin Bigelow te Chloe Zhao, a Josip je točnim odgovorom osvojio 18.000 eura.

Na 13. pitanju Josip je zatražio džoker zovi. Pitanje za 34.000 eura glasilo je: "Tko je 2022. objavio Un Verano Sin Ti, prvi album na španjolskom nominiran za Grammyja za album godine?" Ponuđeni odgovorili bili su: Bad Bunny, J Balvin, Malum ili Rosalia.

Natjecatelj je pretpostavljao koji bi odgovor bio točan, no želio ga je usporediti s mišljenjem džokera. I Josip i džoker smatrali su da je odgovor Bad Bunny, a to je bio i točan odgovor.

"Pravo ime portorikanskog repera Bada Bunnyja je Benito Antonio Martínez Ocasio", dodao je Tarik.

Josip: Nećemo otvarati 15. pitanje

Voditelj je prije 14. pitanja zamolio publiku za potpunu tišinu i da se slobodno bez glasa konzultiraju ako to bude trebalo jer nikada nisu bili potrebniji.

Pitanje za 68.000 eura glasio je: "Me at the Zoo prvi je uradak objavljen na YouTubeu. Ispred kojih životinja stoji Jawed Karim, jedan od njegovih osnivača?" Ponuđeni odgovorili bili su: A - ispred tigrova, B - ispred lavova, C - ispred slonova i D - ispred nosoroga.

"Jako mi je poznata ta situacija, no ne mogu je vizualizirati", kazao je Josip i zamolio pomoć publike. Publika je odgovorima A, B i C dala po 23% glasova, a odgovoru D (ispred nosoroga) 31%.

"Lijepo podijeljeno", kazao je Josip. "Nažalost, nećemo otvarati 15. pitanje. Pad bi bio prevelik. I moja podjela je ista kao ona kod publike. Ne mogu puno optuživati publiku", izjavio je Josip i kući otišao s 34.000 eura, velikim pljeskom publike i zahvalom voditelja, piše Index.

Da je odgovarao, izabrao bi A - ispred tigrova. A točan je odgovor bio C - ispred slonova.