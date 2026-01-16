Dalmatinac pokazivao spolovilo pred djecom i majkama na igralištu. Evo koja mu kazna slijedi

Zadranin koji je u Posedarju neprimjerenim ponašanjem uznemiravao djecu i njihove majke u blizini dječjeg igrališta pravomoćno je osuđen na uvjetnu kaznu zatvora zbog narušavanja javnog reda i mira, odlučio je Općinski sud u Zadru.

Prema sudskoj presudi, 28-godišnji muškarac je 16. listopada 2025. godine oko 18.20 sati osobnim automobilom zadarskih registarskih oznaka stigao na parkiralište na Obali Ante Damira Klanca. Po izlasku iz vozila primijetio je da ga promatraju djeca i majke koje su se nalazile u blizini, nakon čega se razodjenuo i okretao prema njima, pritom pokazujući spolovilo.

Nakon kratkog vremena ponovno je sjeo u automobil, i dalje razgolićen, te se udaljio s mjesta događaja.

Sud je utvrdio kako je takvim ponašanjem izazvao uznemirenost i zgražanje među djecom, njihovim majkama, ali i ostalim mještanima i prolaznicima koji su se u tom trenutku zatekli na tom području.