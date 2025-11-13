Dalmatinac papi u vozilo ubacio Hajdukov šal. Sveti otac je na tren zastao

Župljani Krila Jesenice krenuli su ovog tjedna na putovanje u srce Katoličke crkve — u sam Vatikan. Put je organiziran već mjesecima unaprijed, a atmosfera među vjernicima bila je radosna i uzbuđena, jer rijetko se pruža prilika doživjeti ono što su mnogi od njih sanjali godinama.

Nakon dolaska u Rim i kratkog obilaska vječne gradske ljepote, hodočasnici su stigli na veličanstveni Trg svetog Petra, gdje su se okupile tisuće ljudi iz svih dijelova svijeta. Kada se pojavio papa Lav XIV. uputio je svoj blagoslov okupljenima.

Među mnoštvom se našao domišljati Dalmatinac, Josip Jeran, koji je sa sobom ponio Hajdukov šal. U pravom trenutku, dok je papamobil prolazio pokraj njih, Josip je ubacio bijeli šal s grbom voljenog kluba ravno u vozilo Svetog Oca.

Papa Lav XIV. na tren se okrenuo, očito iznenađen neočekivanim dodatkom u svom papamobilu. No kada je ugledao što mu je to stiglo iz publike, uslijedio je osmijeh.

