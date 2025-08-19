Dalmatinac ostao bez 17 tisuća eura, dao prevarantima pristup mobitelu

Policijska postaja Ploče zaprimila je kaznenu prijavu 57-godišnjeg muškarca koji je ostao bez 17.313 eura nakon što je postao žrtva internetske prijevare.

Prema prijavi, muškarac je od ožujka do srpnja putem društvenih mreža i aplikacija za dopisivanje stupio u kontakt s više osoba koje su se lažno predstavljale kao trgovci kriptovalutama ili posrednici koji pomažu prevarenima da vrate izgubljeni novac.

Slijedeći njihove upute, na svoj je mobitel instalirao aplikaciju koja je prevarantima omogućila potpuni pristup uređaju. Nedugo zatim, banka ga je obavijestila da je njegov tekući račun blokiran zbog sumnjivih transakcija. Uvidom u stanje, utvrdio je kako je s računa nestalo 17.313 eura.

Policija je potvrdila da je u tijeku kriminalističko istraživanje zbog sumnje u počinjenje produljenog kaznenog djela računalne prijevare.

Građanima savjetuju da uvijek budu oprezni s ponudama koje obećavaju sigurnu i brzu zaradu, da odbijaju nenajavljene pozive o investiranju te da se obavezno posavjetuju s nepristranim financijskim stručnjacima prije ulaganja. U slučaju sumnje na prijevaru, preporuka je odmah kontaktirati policiju.