Dalmatinac na mukama: "U sretnom sam braku, no ne znam bi li supruzi trebao reći što sam shvatio..."

U sretnom sam braku više od 10 godina, no posljednjih nekoliko godina počeo sam shvaćati da sam biseksualan. Nisam to nikome rekao jer sam i sam tek sada počeo shvaćati tu svoju stranu. Iako jako volim svoju suprugu i potpuno sam joj odan, osjećam se kao da je varam zato što joj nisam povjerio te svoje osjećaje. Je li u redu da to skrivam od nje ili bih joj to trebao priznati?

Danijel, Zadar

Mnogi od nas mogu u velikoj mjeri predvidjeti da će u stabilnoj, dugoročnoj vezi s vremenom doći do određenih promjena: možda će postati jača želja da se večeri provode uz dobar film na televiziji umjesto na podiju noćnog kluba, doći će i do neizbježnih promjena u fizičkom izgledu, kao i do uspona i padova u karijeri. No, većina ljudi pretpostavit će da je seksualna orijentacija prilično stabilna i nepromjenjiva stavka, odnosno da je to jeste li homoseksualne ili heteroseksualne orijentacije nešto s čim ste "rođeni" i što ćete biti zauvijek. No, to definitivno nije uvijek slučaj. Iako priznavanje biseksualnih sklonosti u stabilnoj hetero vezi nije tako rijetko kao što mnogi misle, promjena seksualnog identiteta nije nešto što većina ljudi očekuje da se dogodi u dugoj i stabilnoj vezi niti je nešto o čemu se otvoreno razgovara. Obiteljski i bračni terapeuti Jared Anderson i Tamala J. Poljak kažu da mnogi njihovi pacijenti strahuju da bi činjenica da su biseksualni dok su u hetero vezi mogla uništiti vezu, piše portal Živim.

- Raširena je i potpuno neutemeljena predrasuda da osoba u hetero vezi ne može biti biseksualna jer se pretpostavlja da ju je osoba suprotnog spola privukla toliko jako da je odlučila s njom provesti život. No, biseksualnost je jednakovrijedna seksualna orijentacija i, iako može biti zastrašujuće prihvatiti to otkriće o sebi i ostati u hetero vezi, to ni u kom slučaju nije nemoguće. Spol i seksualnost su fluidne kategorije, što znači da se mijenjaju tijekom života – smatra Poljak dodajući da se biseksualnost može otkrivati i istraživati poštujući i dalje hetero vezu i partnera s kojim već imate dubok odnos.

Biseksualnost se često smatra samo nekom "fazom", baš kao što je uvriježena i predrasuda da su biseksualne osobe samo "zbunjene" i nesigurne po pitanju svoje seksualne orijentacije. Takvi mitovi vuku korijene iz povijesno krutog pristupa seksualnom izražavanju u našem društvu. No, stručnjaci su složni u tome da nečija biseksualnost ne umanjuje njegovu ljubav za partnera suprotnog spola s kojim su u vezi. Ta ideja da osoba mora "odabrati stranu" također je ukorijenjena u prevladavajućim heteronormativnim očekivanjima, smatra Poljak ističući da to stvara pritisak na ljude da se moraju izjasniti "kao nešto" i onda se toga držati zauvijek. Istraživanje nečije biseksualnosti ne mora uključivati seks izvan veze pa čak niti seks općenito. Samo spoznavanje da vas privlači i drugi spol može biti puko samoistraživanje i samoanaliza i to za mnoge može biti dovoljno.

- Ako pak odlučite svoje seksualne želje realizirati u fizičkom smislu, ali niste sigurni gdje da počnete, predložila bih da razmisle o brojnim načinima istraživanja svoje biseksualnosti nasamo, primjerice gledajući istospolne pornografske uratke ili pišući vlastite erotske priče – kaže Poljak ističući da ona sama, kao i većina stručnjaka, savjetuju da se o tome razgovara s partnerom jer skrivanje može narušiti odnos (ali i doprinijeti pogrešnim tezama da je biseksualnost nešto čega se treba stidjeti).

Što nije preporučljivo?

Zagledati se duboko u sebe, biti iskren prema sebi i doći do takve spoznaje može biti vrlo teško. A još teže će, naravno, biti reći tako nešto supruzi. Ipak, to bi trebalo učiniti prije nego što se počnete detaljnije baviti istraživanjem svoje seksualnosti, ako vam je to namjera. Naravno, nitko ne kaže da je svatko obavezan otkriti sve u vezi svoje seksualnosti partneru ili partnerici. - Ako ste zadovoljni i želite zauvijek ostati u monogamnoj vezi sa svojom suprugom, svoju novootkrivenu biseksualnost možete zadržati za sebe ako vam je tako draže. No, namjeravate li nešto promijeniti u okvirima svog braka, to naravno ne možete učiniti bez da o tome razgovarate sa suprugom jer biste inače ušli u zonu prijevare, što nikako nije za preporučiti – smatra Poljak. I Joe Kort, seksolog i psihoterpeut za brakove s miješanim seksualnim orijentacijama te autor knjige "Is my Husband Gay, Straight or Bi? A Guide for Women Concerned About Their Men", slaže se da partnerici svakako treba reći ono što osjećate u vezi svoje seksualnosti jer se to odražava na vezu neovisno o tome upražnjavate li svoju biseksualnost ili ne.

- Velika je vjerojatnost da je vaša partnerica primijetila promjene u vama i možda krivi sebe za to što osjeća da ste na neki način distancirani ili povučeni u sebe. U svakom slučaju zaslužuje da zna što se događa s vama, a na vama je da odaberete vrijeme, kažete joj to na pravi način te budete spremni da ćete o tome razgovarati dugo, možda burno i vjerojatno još mnogo puta.

Neće biti lako reći to supruzi i, kad odlučite da ste spremni za to, pobrinite se da joj to saopćite u periodu kad znate da će imati vremena da to procesuira. Nemojte to učiniti na godišnjicu braka, rođendan ili započinjati takav razgovor kad ste umorni, usred svađe ili u bilo kojoj situaciji povišene napetosti. Odaberite vrijeme kad ste oboje opušteni i kad niste u žurbi. Ne trebate biti posve načisto sa sobom u vezi svega prije nego što o tome započnete razgovarati sa suprugom.