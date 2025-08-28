Dalmacija postaje središte sporta i zabave! Vrijeme je za Zrmanja triple challenge!

Plivanje, kajak, trail, rekreacija i zabava – sve u jednom danu, i to u spektakularnom krajoliku Jasenica, Zrmanje, Novigradskog mora i Maslenice. Zrmanja Triple Challenge 5.0 vraća se u Maslenicu i ove godine, i to 13. rujna.

Ova utrka koja već tradicionalno najavljuje Europski tjedan sporta, čiji je organizator Ministarstvo turizma i sporta, donosi jedinstveno iskustvo sporta, prirode i zajedništva u pet kategorija – od zahtjevnih izazova do obiteljskih pustolovina za sve generacije. Utrku BURA, u kojoj sudjeluju dva člana, čine tri discipline (plivanje, kajak i trail), a ukupna dužina je 24 km; JUGO je pojedinačna trail utrka dužine 15 km; MAESTRAL je kajakaška utrka dužine 11 km za timove od po dva člana; TRAMONTANA donosi pojedinačni plivački izazov na 1.5 km, dok je LEVANAT – Obiteljska pustolovina – savršen spoj sporta i zabave za velike i male. Sve sudionike Obiteljske pustolovine, ali i sve ostale zainteresirane posjetitelje, na rivi u Maslenici očekuje EKO radionica na temu očuvanja podmorja.

Zrmanja je poznata kao jedna od najčišćih rijeka u Europi, a zbog svoje bioraznolikosti i prirodnih ljepota često se naziva i “europskom Amazonom”. Nije slučajno da se upravo ovdje održava jedan od najinspirativnijih sportskih događaja godine – gdje priroda, rekreacija i zajedništvo čine savršen spoj.

Zrmanja Triple Challenge 5.0 bit će održan kao uvod u Europski tjedan sporta – inicijativu Europske komisije za promicanje sporta i tjelesne aktivnosti diljem Europe, koja se od 2015. godine obilježava u više od 40 zemalja. Nacionalni koordinator za provođenje ove inicijative u Hrvatskoj je Ministarstvo turizma i sporta, koje kroz raznolike aktivnosti potiče građane svih dobi da se uključe, pokrenu i učine nešto dobro za svoje zdravlje i kvalitetu života.

Ove godine Europski tjedan sporta slavi velikih 10 godina postojanja, a bit će održan od 23. do 30. rujna diljem Hrvatske i obilježen brojnim događanjima – sportskim poligonima, natjecanjima, edukacijama, fitness programima, plesom i zajedničkim treninzima te prezentacijom sportova. Programi su besplatni i otvoreni za sve, a raspored događanja pogledajte na: www.europski-tjedan-sporta.hr

Sport zbližava i povezuje – prijatelje, obitelji i zajednice, a Europski tjedan sporta prava je prilika da svi zajedno napravimo korak prema zdravijem i aktivnijem načinu života. Zato iskoristite ovu obljetnicu kao motivaciju da se pokrenete, uključite u aktivnosti i uživate u pozitivnoj energiji koja se stvara kada se ljudi kreću – zajedno.

Dodajte i vi svoju priču deset godina #BeActive globalne inicijative– bilo sudjelovanjem u utrci, zajedničkim treningom, šetnjom, plesom ili samo odlukom da krenete. Jer važno je samo jedno: da budete dio promjene.

Budite aktivni. Budite inspiracija. Jer jedan tjedan – može pokrenuti cijelu godinu.