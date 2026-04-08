Dalmacija na meti prevaranata: Žena ostala bez 20 tisuća eura

Policija upozorava građane

Policija upozorava na novu investicijsku prijevaru nakon što je jedna žena ostala bez oko 20 tisuća eura vjerujući nepoznatom muškarcu koji joj je obećavao veliku zaradu.

Kako navode, u proteklih mjesec dana kontaktirala ju je osoba koja se lažno predstavila te joj ponudila ulaganje na burzi uz obećanje značajnog profita.

Vjerujući u priču o sigurnoj zaradi, oštećena je u više navrata uplatila veće novčane iznose. Kada je od nje zatražena i dodatna uplata za kupnju kriptovalute, posumnjala je u prijevaru i slučaj prijavila policiji.

Riječ je o tzv. investicijskoj prijevari, u kojoj počinitelji žrtvu uvjere da ulaže u “siguran” i isplativ posao, dok zapravo novac završava kod prevaranata.

Policija poziva građane na oprez i ističe kako treba izbjegavati nenajavljene pozive s ponudama ulaganja te biti posebno sumnjičav prema obećanjima o sigurnoj i brzoj zaradi.

Savjetuju i da se prije bilo kakvog ulaganja potraži nepristrani financijski savjet te da se osobni podaci i novac ne dijele s nepoznatim osobama.

U slučaju sumnje na prijevaru, građanima se preporučuje da se odmah obrate policiji.

