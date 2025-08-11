Dalmacija gori na +40: U Pločama izmjereno 40,2 °C, evo i ostalih gradova

Danas je zabilježen jedan od najtoplijih dana u povijesti mjerenja temperatura zraka u Hrvatskoj. U 15 sati više dalmatinskih gradova bilježilo je temperature blizu ili iznad 40 stupnjeva Celzija, a najtoplije je bilo u Pločama.
Izmjereno u 15 sati:
- Ploče – 40,2 °C
- Jasenska – 40,0 °C
- Zadar – 39,9 °C
- Dubrovnik – 39,4 °C
- Split aerodrom / Šibenik – 39,3 °C
- Gruda – 39,1 °C
- Knin – 38,1 °C
- Split (grad) – 38,0 °C
Današnja temperatura u Pločama samo je 2,6 stupnjeva niža od apsolutnog hrvatskog rekorda od 42,8 °C, izmjerenog upravo u Pločama 4. kolovoza 1981. godine.
U Splitu je danas izmjereno 38,0 °C, što je vrlo blizu apsolutnom splitskom rekordu od 38,6 °C zabilježenom 5. srpnja 1950. godine.
Stručnjaci upozoravaju na pojačani rizik od toplinskog udara i požara, a građanima savjetuju izbjegavanje izlaganja suncu u najtoplijem dijelu dana te pojačani unos tekućine. Toplinski val, koji traje već nekoliko dana, dio je šireg vala vrućina koji zahvaća jug Europe i prema prognozama bi se mogao nastaviti i idućih dana.