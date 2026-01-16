Pred kraj jučerašnje rasprave u Hrvatskom se saboru doslovno dogodio šok kada je zastupnicu Daliju Orešković stresla struja.

Ona je, dok je govorio HDZ-ovac Marko Pavić, glasno vrisnula, a zatim počela mahati rukom.

"Oprostite, kolega Paviću, dajte malu stanku. Jeste li u redu, kolegice? Treba li pomoć ili?" upitao je potpredsjednik Sabora Ivan Penava, koji je tada predsjedao sjednicom, piše Dnevnik.hr.

Orešković je odgovorila da je sve u redu, a čini se da je do strujnog udara došlo kada je pokušala uštekati punjač.