Dalija Orešković pozirala na svojoj djedovini: "Kraj koji je oslobođen u Oluji"

Saborska zastupnica Dalija Orešković oglasila se putem svojeg Instagram profila nakon što je primila prijetnje jednog dijela javnosti na njezinu inicijalnu poruku podrške književniku Miljenku Jergoviću.

Podsjetimo, nakon što je prije nekoliko dana verbalno napadnut u centru Zagreba dok je sjedio i pio kavu, Miljenko Jergović na Facebooku je objavio prijetnju ispisanu na fasadi zgrade u kojoj živi, a ona je izazvala brojne reakcije, prenosi Index.

"Oluja se osjeća u zraku. Ne samo ova koja dolazi s kišom i vjetrom. Ovo je kraj koji je u Oluji oslobođen. Moja kuća, moja njiva, moja djedovina. Nikome ne dopuštam da mi negira domoljublje, niti da svojim crnilom oblati sve za što se ginulo u Domovinskom ratu. Hrvatska se voli istinom!", napisala je Dalija Orešković.

Podsjetimo, iz Vlade RH danas su osudili prijeteće poruke upućene književniku Miljenku Jergoviću i saborskoj zastupnici Orešković. "Osuđujemo prijeteće poruke usmjerene protiv gospodina Jergovića i gospođe Orešković", poručili su.

"U vezi s njihovim ciničnim navodima da iza spornih poruka stoje predsjednik Vlade Andrej Plenković i potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, upućujemo na jučerašnju reakciju Vlade i na obraćanje predsjednika Vlade na sjednici Vlade", dodali su.

Tko je Miljenko Jergović i zašto mu se prijeti?

Miljenko Jergović je pisac i komentator koji je posljednjih tjedana bio meta prijetnji zbog svojih javnih nastupa i objava. Nakon verbalnog napada u kafiću i ispisane prijetnje na zgradi u kojoj živi, Jergović je izjavio da ono što mu se dogodilo "samo je blag simptom onoga mnogo većeg što se valja Hrvatskom, u režiji vlasti Andreja Plenkovića i Crkve u Hrvata" te je solidarnost iskazao građanima Benkovca, sudionicima festivala "Nosi se" i glumcima zabranjene predstave, ističući da su izloženi nasilju i lišeni policijske zaštite.

U svojim nedavnim objavama na Facebooku podržao je kontroverznog hrvatskog redatelja Olivera Frljića kojeg krajnja desnica mrzi, ocijenivši da su institucije kulture i Ministarstvo kulture sudjelovali u njegovom protjerivanju iz Hrvatske, te upozorio na fenomen "antisemitizma bez Židova" i reustašizaciju javnog prostora.

Oštro je kritizirao i Zlatka Dalića zbog huškačkih nastupa te istaknuo licemjerje javnih osoba. Sve to Jergović povezuje s recentnim zabranama festivala, huškanjem i društvenim podjelama, tvrdeći da su napadi na njega dio šireg društvenog procesa porasta ekstremizma i sužavanja slobode izražavanja.