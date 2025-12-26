Dalija objavila slike "za one koji joj šalju poruke 'tko je mogao zamisliti lani, da će Božić slavit partizani'"

Dalija Orešković na svom je Facebooku objavila fotografije iz djetinjstva gdje kao djevojčica pozira uz božićno drvce.

"Za one koji mi danas šalju poruke "tko je mogao zamisliti lani, da će Božić slavit partizani", evo malog vremeplova iz obiteljskog albuma. S lijeve strane je slika mog prvog Božića 1977.g., s desne je slika par godina kasnije. I tako je bilo svakog Božića u razdoblju one "tamnice od Jugoslavije". Mi se ni tada nismo skrivali. Nismo spuštali rolete.

Mene roditelji nisu učili da nas vjera dijeli, niti da drugog čovjeka prosuđujem po tome kojem se Bogu netko moli, ili se ne moli uopće. Nitko nije bolji samim time što za sebe kaže da je vjernik. Mnogi su, navodno u ime vjere, počinili monstruozne zločine. Nažalost, mnogima je i nadalje vjera opravdanje za mržnju i zlo koje drugima nanose.

Nekima je vjera samo valuta s kojom se dobro trguje. Kao na primjer vladajućima. Mnogi među njima se prije devedesetih nisu znali ni prekrižiti. Tada su bili dio vladajućih struktura, za njih nije bilo ni borova, ni Božića ni misa. Nema ovakvih fotografija u njihovim albumima. Zato im sada Crkva rezervira klupe u prvim redovima.

Kuda to Hrvatska ide ako počnemo prstom upirati i razdvajti tko je vjernik, i koje vjere, a tko nije?

U prošlom sustavu, u onoj navodnoj "tamnici" bili smo po pitanju vjere iskreniji i slobodniji. Isti oni koji su tada vjerovali u partijsku knjižicu, a ne u Boga, sada iz nas "istjeruju đavla" nazivajući nas svakakvim imenima.

Takvima poručujem, ako ne znaš što je bilo, pogledaj u obiteljski album.

Mi koji smo kroz sva povijesna razdoblja, a osobito u teškim, turbulentnim i ratnim vremenima bili na istoj i ispravnoj strani povijesti, nemamo potrebe liječiti komplekse, pa u tu svrhu o toj povijesti lagati kako bi se sakrili vlastiti grijesi, kako oni prošli, tako i sadašnji.

Je li tako, Plenkoviću?", napisala je.