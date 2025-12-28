Dalija: "Krenuli su na Zagreb i na Hrvatsku, neće im proći"

Dalija Orešković objavila je poruku u kojoj poručuje da, ako su premijer Andrej Plenković i državna vlast "anemični u obrani Ustava", građani ne smiju biti isti. "Ne smijemo ostati samo nijemi promatrači", navodi.

O "za dom spremni" i HOS-u: "Ruše ustavne temelje"

U objavi se osvrće na ustaški poklič "za dom spremni" i na HOS, za koji piše da je taj pozdrav vratio u uporabu početkom Domovinskog rata. Orešković tvrdi da su "ustaški 'za dom spremni', i HOS koji ga je uveo u ponovnu uporabu na početku Domovinskog rata, imali svoje želje i ambicije da stvaranje slobodne i neovisne Republike Hrvatske vežu uz nasljeđe fašističke NDH".

Ističe da su se, kako piše, domicilni Hrvati tome suprotstavili i ranije: "Mi, domicilni Hrvati, u pretežitom broju, tome smo i početkom 90.-tih, kao i u razdoblju od 1941. do 1945. rekli odlučno i zajedničko NE." Dodaje i izravan poziv: "Vrijeme je da im NE kažemo još jednom."

"S naših ulica, ali i sa koncertnih arena i stadiona"

Orešković u nastavku poziva da se takve poruke uklone iz javnog prostora: "Vrijeme je da s naših ulica, ali i sa koncertnih arena i stadiona potjeramo one koji uzvikivanjem ustaškog 'za dom spremni' ruše ustavne temelje naše države."

U istoj rečenici upozorava na, kako navodi, dvostruke standarde u tretmanu drugih: "Umjesto da takvima dopuštamo da tjeraju glazbenike romske, srpske ili bilo koje druge nacionalnosti koji ni na koji način ne vrijeđaju ono što smo u Ustavu odredili da ćemo kao država, kao nacija, kao politička zajednica biti."

"Zajedništvo" i upozorenje na "standarde i norme ponašanja"

U objavi naglašava da zajedništvo treba graditi na civiliziranom odnosu među ljudima: "Vrijeme je da zajedništvo gradimo u civiliziranom odnosu jednih prema drugima." Upozorava i na posljedice, ako se takvom ponašanju popusti: "Jer jao nama svima ako dopustimo da nam ovakvi, u glavi ubogi, neobrazovani i po manirima primitivni počnu određivati standard i norme ponašanja."

Orešković se osvrnula i na rečenicu iz Hrvatskog sabora: "Auf Wiedersehen je poruka koju je Plenković uputio u Hrvatskom saboru onima koji ga prozivaju zbog njegovih zlodjela." Dodaje da se ista poruka danas, prema njezinim riječima, čuje i od proustaša: "Auf Wiedersehen danas poručuju i proustaše."

U završnici poručuje da građani ne smiju uzmaknuti: "Vrijeme je da im pokažemo da mi sa svoga nećemo otići." Uspoređujući se s Plenkovićem i onima koji ga, kako tvrdi, održavaju ili ga žele vratiti na vlast, piše: "Za razliku od Plenkovića i ostale bulumente koja ga održava na vlasti, ili ga na vlast pokušava ponovno dovesti (a ako ne njega, onda nekoga još goreg), mi od ustavnih i civilizacijskih postavki naše Hrvatske nećemo pobjeći."

Zaključno poručuje: "Za razliku od njih, mi nismo dezerteri, sada kada Hrvatsku od proustaštva treba ponovno obraniti." Na kraju objave stoji i rečenica: "Krenuli su na Zagreb i na Hrvatsku, neće im proći."