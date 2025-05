Dalić uoči utakmice protiv Gibraltara: "Moramo biti ozbiljni, ovo je najgora situacija. Moramo biti podrška Modriću"

Izbornik Zlatko Dalić okupio je hrvatsku nogometnu reprezentaciju u Rijeci uoči početka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2026., a tom prilikom održao je konferenciju za medije.

Hrvatska u gostima kod Gibraltara otvara kvalifikacije za SP, utakmica se igra 6. lipnja od 19:45 uz izravan prijenos na Novoj TV i portalu gol.hr. Tri dana kasnije Hrvatska igra protiv Češke na Opus Areni u Osijeku. Također, uz izravan prijenos na Novoj TV i gol.hr-u od 20:45, piše gol.hr.

Dalić je otkrio kako sigurno nema Kovačića:

"Čestitam Rijeci na dvostrukoj kruni. Započinjemo kvalifikacije za SP u Americi, to nam je najvažniji cilj. Otpao je Mateo Kovačić, slijedi mu pauza, ostali dečki su tu. Livaković sutra ima utakmicu, Budimir će se priključiti u nedjelu, Marco Pašalić isto ima utakmicu", kazao je Dalić pa dodao:

"Termin nije lagan, gotov su utakmice, prvenstva. Ovo je najgora situacija, ali po reakciji dečki su super, nitko ne traži izostajanje. Svi su tu, spremni su. Moramo biti ozbiljni, kratke su kvalifikacije, nema puno vremena ni za popravke."

Objasnio je kakvu ozljedu ima Kovačić:

"Vukao je ozljedu, preskočio je i finale Kupa. Pitanje je pete, tetive. Odluka kluba je da mora ići na operaciju, prema prognozi to je tri mjeseca. Marco Pašalić je došao."

Izbornik se osvrnuo na kapetana Modrića

Nema Kovačića, tko je prva opcija?

"Imamo širinu, Moro, Jakić, Sučić, Pašalić."

Izbonik je otkrio o čemu je pričao s kapetanom Lukom Modrićem?

"Bila mi je privilegija biti tamo u Madridu, doživio je veliko priznanje od navijača i kluba. Meni je bilo fascinatno vidjeti ga sa svim trofejima koje je osvojio. Još je više fascinatna njegova želja za dalje, da nađe dobar klub i da odigra Svjetsko prvenstvo. To mu je cilj. Dat će svoj maksimum. Mi mu moramo biti podrška. On ne traži nikakve privilegije, on je došao, na trening, tu je s igračima. To je dovoljan pokazatelj koliko ozbiljno shvaća reprezentaciju. On će odlučiti u koji će klub. Imat će veliki izbor, bit će ponuda…"

Toni Fruk?

"On je osvojio kup i prvenstvo, to je dovoljan pokazatelj kakvu je sezonu odigrao. Zaslužio je poziv u reprezentaciju, mi ćemo pokušati malo izmiksati sastav. Naročito protiv Gibraltara. Nadam se da ćemo imati prostor da izmiksamo, da damo šansu igračima."

Izbornik pričao o SHNL-u

Komentar na cijelu sezonu SHNL-a, kvalitetu igrača?

"Neću puno govoriti o SHNL-u, ja imam svoju brigu. Dobro prvenstvo, interesantno prvenstvo, no mjerilo je Europa. Možemo govoriti o sjajnoj ligi, ali gdje smo mi u Europi? Nas nema nigdje. Prvenstvo je bilo sjajno, napeto, mislim da je Varaždin uz Rijeku zaslužio najveće pohvale. Nisu novci najvažniji. Moramo polučiti rezultate u Europi. Daj Bože da se to dogodi iduće sezone."

"Nažalost, već danas pišu da odlazi 50 igrača. To je realnost, mora otići da bi klub preživio, ali tako je, kako je. Nažalost ni Rijeka neće ostati u punom sastavu, ni Dinamo, ni Hajduk. Mi ćemo dovesti stranca kojeg nitko neće, a svi pravi se prodaju negdje drugdje. Ali pustite to, imam Gibraltar."

Komentar na igrače Dinama?

"Petar Sučić se vratio nakon ozljede, zabijao je golove za Dinamo. Martin Baturina mora bolje, mora imati veći kontinuitet, mora igrati cijele utakmice. Od njega očekujem još više, od obojice."

Vušković prvi put među Vatrenima

Ante Budimir zabio 21 gol u La Ligi:

"Njegov klub nije na nivou Reala ili Barcelone, on je treći strijelac La Lige. To je velika stvar. Šuti, radi, zabija golove. Možda bi on u Realu ili Barci dao 40 golova, svaka mu čast na ovome što je napravio. Vratio se u reprezentaciju dobrim igrama, mogu reći samo pohvale. Rad mu se vratio."

Luka Vušković je prvi put među Vatrenima:

"Svi koji su pozvani konkuriraju za nastupe. Pred njim je još puno rada, ovo će mu dobro doći da se prilagodi, da vidi. On je perspektiva za reprezentaciju idućih 15 godina, važno je da se privikava na ovo što ga čeka. On je zavrijedio da bude tu", zaključio je izbornik.