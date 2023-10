DALIĆ OTVORIO SVE KARTE Priznao da mu nedostaje legendarni Dalmatinac. "I dalje je sve u našim rukama"

Dan uoči utakmice Wales - Hrvatska u Cardiffu izbornik Zlatko Dalić je održao konferenciju za medije. Nakon šokantnog poraza od Turske na Opus Areni u Osijeku Vatreni se sada nalaze u situaciji da ne smiju izgubiti u gostima kod Velšana, jer ako se to dogodi moglo bi biti jako gadno u završnici kvalifikacija.

"Najvažnije je da je sve u našim rukama, iako je utakmica bila loša. Bili smo loši i zaslužili smo taj poraz. Ne smijemo to ponoviti sutra jer ćemo imati velikih problema. Mi zaista respektiramo našeg protivnika, bit će velika bitka na terenu, agresija, publika i mi to moramo znati odgovoriti", bile su prve Dalićeve riječi na presici u Cardiffu, javlja Gol.hr.

Nagovještaj promjena u obrani

Koja je prva napadačka opcija za utakmicu protiv Walesa i hoće li biti puno promjena u postavi Vatrenih u odnosu na dvoboj s Turskom?

"Neće biti puno promjena. Razmišljam o tome što i kako napraviti. Bruno Petković je ostao doma, njegova želja je jedno, a spremnost i mogućnost nešto drugo. Ostali smo na dvije varijante, Musa i Beljo, oba klasična centarfora nego što smo igrali dosad. Vidjet ćemo što ćemo napraviti u zadnjem redu, iskreno nemamo puno izbora."

Jedan velški novinar upitao je Dalića je li Hrvatskoj cilj osvojiti Euro 2024.?

"Za nas je najvažnije da se kvalificiramo, to je uvijek naš prvi cilj i prvi korak, na to smo fokusirani. Mi smo bili i u finalu i u polufinalu Svjetskog prvenstva, ali u ovom trenutku ne bih htio ići jako daleko. Razmišljam samo o tome kako da se kvalificiramo za Europsko prvenstvo. To je naš prvi korak, a onda ćemo vidjeti dalje."

"Ne bude li dobro, imat ćemo velikih problema"

Mogu li Vatreni ponovno se zainatiti i odigrati pravu utakmicu nakon kritika za lošu partiju s Turcima?

"Nebitno za kritike, mi smo svjesni da se moramo skupiti i odigrati. Dvije i pol godine jurimo 100 na sat prema gore, mora doći ta neka situacija. Neću tražiti alibi u tome što je bilo, koga nije bilo, jednostavno je Hrvatska bila loša. Moramo učiniti taj korak prema Euru. Ne bude li sutra dobro, imat ćemo velikih problema."

Koliko je težak udarac za Vatrene ozljeda Ivana Perišića?

"Zaista velika šteta, izgubili smo igrača koji je bio jedan od naših najvažnijih i najboljih. Kad god bi se mučili, on bi imao svoj dan i rješavao bi utakmice. Uvijek je bio zdrav i spreman, nikad nije preskakao utakmice. Ja ga očekujem jako brzo, ali to je teška ozljeda. Zbog njega želim da odemo na Euro i onda da nam se on priključi. Da nam nedostaje jako puno, to je istina. U ovom trenutku smo izgubili najvažnijeg igrača."

Ključni zahtjevi koje će postaviti pred igrače

Što kaže Dalić na Livakovićev kiks kod gola Turaka u Osijeku?

"Livi ima našu punu podršku, do tog gola je bio naš najbolji pojedinac, spasio nas je u dvije-tri situacije. Ima on našu podršku, ne vjerujem da će to utjecati na njega, ima on i dovoljno iskustva. Spremni smo na te duge lopte i preskakanje igre, znamo da je to opasnost, pogotovo s njihove desne strane. Moramo to izbjeći."

Koji su ključni zahtjevi koje će Dalić postaviti pred igrače u utakmicu protiv Walesa?

"Prvo da poprimimo tu agresiju koja je bila jako loša protiv Turske. Drugo, stajali smo predaleko od igrača i nismo bili kompaktni u bloku, nismo uspjeli stići ništa. Najvažnija stvar je da agresija bude veća, a drugo je da stojimo bliže jedan drugome, da se ne potrošimo bezveze, a ne napravimo ništa. Formacija, blok, kompaktnije i agresija."