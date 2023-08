Dalić o Grčkoj: 'Žao mi je svih tih ljudi. Dinamo sad ispašta i to je velika šteta'

"Veliko Livno je pobijedilo moćne vatrene, ali ovdje je najmanje bio važan rezultat", izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV, Mario Jurič.

"Ponosan, sretan, ovo je moje Livno, ovo je zaista sjajno i hvala svim ovim divnim ljudima, sportašima i gledateljima koji su danas došli, bilo je jako puno ljudi i ovo je jedna humanitarna priča gdje mi hoćemo pomoći svima onima kojima je to potrebno. Livno je danas bilo zaista veliko. Velik broj ljudi, velik broj bivših vatrenih koji su došli ovdje i dali nam svima pažnju", poručio je Zlatko Dalić, izbornik hrvatske nogometne reprezentacije

"Mislim da će ova akcija uspjeti i da ćemo skupiti novce za potrebite. Ja sam sretan i ponosan, ovoliko ljudi, ovoliko naših obožavatelja. Ja sam stalno govorio oni su moja snaga, moj motiv, moja vjera i oni mi daju snagu. Ovo je zaista sjajno, prekrasno i samo mogu biti ponosan. Još jedanput hvala svima koji su došli u Livno", dodao je.

Na pitanje reportera koliko je potpisa podijelio, Dalić je odgovorio:

"Nije to bitno, ja sam rekao puno puta ako ljudi pokažu respekt prema meni, ja to moram uzvratit. Ja ne smijem biti umoran i uzvratiti na tu ljubav, pažnju, emocije i ono što ja govorim, ovo nema cijenu.

Komentar tragedije u Grčkoj

Izbornik nije previše htio komentirati tragediju u Grčkoj.

"Ne bih ja sad o tome govorio, ja govorim o situaciji koja je danas ovdje. Meni je žao što se to desilo, žao mi je svih tih ljudi, nogometa jer se skrenuta pažnja s velike stvari i sad Dinamo ispašta i to je velika šteta. Zaista se ne bi htio upuštati u to puno. Meni je bitno ovdje, drago mi je da smo se skupili i propagiramo što je lijepo, fino, domoljublje, emocije, ljubav i to je to", rekao je Dalić.

"Bilo je 200 djece, bila je sjajna organizacija. Puno ljudi je bilo tu došlo i mislim da je to nešto što mora postati tradicija, mora biti uvijek ovako jer zaista ovo, doći 200 djece iz cijeloga svijeta, ne samo iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine i oni su to prepoznali i došli ovdje. Nadam se da će se to nastaviti, da bude tradicija i dalje u Livnu", istaknuo je izbornik.

Dalić je najavio nove izazove i ciljeve Vatrenih.

"Pred nama su kvalifikacije za Europsko prvenstvo. Vi znate i mi znamo što je naš cilj, a to je plasirati se na Europsko prvenstvo. Već sad imamo dvije utakmice u devetom mjesecu. Novi ciklus, nove pripreme, moramo zaboraviti na što je bilo iza nas, ove dvije medalje u pet mjeseci i spremiti se za Europsko prvenstvo. Ja očekujem da se tamo Hrvatska plasira i da ćemo tamo biti domaćin. Opet velika podrška navijača, ali prvo moramo odraditi kvalifikacije. Prva utakmica je u Rijeci i nadam se dobrom rezultatu", zaključio je Dalić za Dnevnik Nove TV.