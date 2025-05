Dalić o budućem Modrićevom klubu: Njega zanima samo jedno

Luka Modrić, kapetan hrvatske reprezentacije i Reala, odigrao je jučer protiv Real Sociedada posljednju utakmicu za madridsku momčad na Santiago Bernabéuu. Ispunjene tribine Santiago Bernabéua ovacijama su ispratile najtrofejnijeg igrača Reala u povijesti, a svemu je prisustvovao i izbornik nacionalne momčadi Zlatko Dalić.

Modrić je u Real došao 2012. godine iz Tottenhama, a jučerašnja utakmica bila mu je 591. u dresu madridskog kluba. Zabio je 43 gola i upisao 95 asistencija, a s 28 osvojenih trofeja pojedinačni je rekorder u povijesti kluba starog 123 godine.

"Nešto veličanstveno"

"Bila je čast i privilegija prisustvovati ovakvom događaju gdje se oprašta igrač koji ima najviše trofeja u Realu, a to je Hrvat Luka Modrić. Nešto veličanstveno i nevjerojatno. Dan koji je za njega sigurno bio jako težak, dan pun emocija i stresa jer svaki rastanak je težak. Ali kada doživiš ovo, ovakve emocije, ovakvu ljubav od ljudi koji te prate, to je nešto nevjerojatno. Nije lako Luki, prošao je puno bitaka, proći će i ovu", rekao je Dalić.

Uvjeren je da Modrić koji će početkom rujna proslaviti 40. rođendan i dalje ostaje u krugu igrača na koje će moći računati. "Ja sam siguran da će Luka i dalje igrati za reprezentaciju", istaknuo je izbornik i dodao:

"Nadam se da će Luka nastaviti, vjerujem da mu je cilj Svjetsko prvenstvo, kao i svima nama. Luka će biti u reprezentaciji, ne zbog toga što je zaslužio zbog prošlosti. On će sigurno opet biti na visokoj razini, gdje god da ode igrati. Znam da je njemu cilj nametnuti se, igrati to prvenstvo i biti u formi. On ne traži nikakve privilegije, niti će ih dobiti. Luka je takav, on će to zaslužiti svojim igrama, gdje god ode. Nadam se i vjerujem da ćemo izboriti to Svjetsko prvenstvo."

"Nikad se ne bih odrekao Luke"

Upitan je i Dalić što misli gdje će Modrić nastaviti karijeru. Spominju se MLS, Saudijska Arabija, ostanak u Španjolskoj, povratak u SHNL...

"Poznavajući Luku, njega zanima samo jedno, visoka razina utakmica i kluba, ali on će sam o tome odlučiti. Ne želi imati privilegije niti igrati negdje samo zbog novca. Ići će tamo gdje će se boriti za neke stvari, za neke trofeje i biti u vrhunskoj formi."

"Ja se nikad Luke ne bih odrekao, neovisno koliko imao godina. Ali to je politika Reala. Sjetite se da su iz ovog kluba otišli Iker Casillas, Raul ili Sergio Ramos na puno, puno ružniji način nego Luka. On je zaista vrhunska vrijednost i karakter, pomaže mladim igračima i nikad ga se ne bih odrekao", zaključio je Dalić nakon zadnje Modrićeve utakmice na Bernabeuu.