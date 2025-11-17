Dalić iznenadio sastavom, nema Modrića

Hrvatska nogometna reprezentacija završit će večeras uspješne kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo 2026 utakmicom s Crnom Gorom. Prijenos utakmice možete gledati na Novoj TV i gol.hr-u, naša specijalna emisija počinje već u 20 sati. Vatreni dosad nikad nisu igrali u Podgorici i bit će im to posljednji susret pred spektakularni ždrijeb SP-a u prosincu.

HRVATSKA: Livaković – Jakić, Šutalo, Ćaleta-Car, Gvardiol – Mario Pašalić, Moro – Ivanović, Vlašić, Perišić – Matanović.

CRNA GORA: Nikić – Vešović, Tući, Rubežić, Marušić – Janković, Bulatović, Lončar, Osmajić – Krstović, S. Jovetić