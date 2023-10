Dalić Gvardiola stavlja u ulogu u kojoj je naljutio čitavu Hrvatsku?

Izbornik hrvatske reprezentacije Zlatko Dalić najavio je da će pozvati neke nove igrače za dvije utakmice kvalifikacija za Europsko prvenstvo koje slijede. Hrvatska će 18. studenoga gostovati kod Latvije, a 21. studenoga će dočekati Armeniju. Dalić je priznao da je pogriješio jer ni za utakmice s Turskom i Walesom nije napravio promjene za koje je mislio da su nužne.

Iako se donedavno činilo da je obrana najsigurniji dio momčadi, posljednje dvije utakmice su pokazale da bi u njoj moglo biti problema u bliskoj budućnosti. Posebno se to odnosi na poziciju lijevog bočnog igrača na kojoj Dalić ne vjeruje u potpunosti ni Borni Barišiću ni Borni Sosi. Hoće li zbog toga posegnuti za formulom Pepa Guardiole?

Sosi ne vjeruje iako je bio logičan izbor. Barišić je odigrao ispod svake kritike

Pisali smo o problemima koje je reprezentacija imala u zadnje dvije utakmice. U prvih sat vremena protiv Turske i Walesa nije imala nijednu pravu šansu, a u ofenzivnom doprinosu zakazala je gotovo čitava ekipa.

Stavljanje Borne Barišića na lijevi bok još je jedan indikator koliko je nepripremljena Hrvatska bila za okršaj s Walesom. Otočani su vidljivo puštali prostor na bokovima, a u 5-4-1 formaciji su njegovi bočni igrači bili zauzeti čuvanjem Majera i Brekala, hrvatskih krilnih igrača, prenosi Index Sport.

Tu se otvarala šansa da se kreira brojčani višak s Barišićem i Juranovićem koji bi igrali visoko, ali ona nije iskorištena. Sosa je ofenzivno u reprezentaciji bitno produktivniji igrač kojem se na konto centaršuta i kombinatorike isplatilo dati šansu. Ovako su oba boka, a posebno lijevi, ostala neiskorištene figure.

Slična situacija bila je i u utakmici protiv Turske. Hrvatska je u te dvije utakmice od Borne Barišića dobila dva pokušaja driblinga, od čega nijedan nije bio uspješan i, što je posebno zabrinjavajuće, niti jedan jedini točan centaršut iz sedam pokušaja, iako mu je to najbolji segment igre.

Očekivalo se da će Dalić zbog toga dati više minuta Sosi, ali ni on nije u idealnoj situaciji. Ajax je u ogromnoj krizi, a on dobiva velike kritike kao dio obrane koja je u šest utakmica primila 12 golova i ima tri poraza.

Gvardiol se vraća na lijevog beka?

Zbog svega toga se sve više spominje mogućnost da bi Joško Gvardiol mogao zaigrati na lijevom beku. Ove sezone u Cityju dominantno igra baš na toj poziciji i vrlo brzo se snašao u zahtjevima u najboljoj ekipi na svijetu.

Treba napomenuti kako Gvardiolu to ne bi bio prvi put u reprezentaciji da igra na lijevoj strani obrane. Tamo je odigrao cijelo Europsko prvenstvo koje se održalo u ljeto 2021. godine, a to mu je praktički bio debi za seniorsku nacionalnu vrstu.

No, na toj poziciji je napravio nekoliko krucijalnih grešaka koje su naljutile navijače. Posebno se to odnosi na utakmicu osmine finala protiv Španjolske kada je pio vodu za vrijeme igre, a Furija je to iskoristila i zabila Hrvatskoj gol u produžecima, naglašava Index Sport.

Danas je Gvardiol mnogo zreliji igrač i jedan od najboljih braniča na svijetu. No i Hrvatska je puno bolje pokrivena na poziciji lijevog bočnog. Dalića je Sosa razočarao na Svjetskom prvenstvu u Kataru, Barišić ne igra dobro. Hoće li se Gvardiol naći u staroj-novoj ulozi?