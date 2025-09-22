Dalibor Ninčević kreće u obilazak mjesnih odbora i susreta s građanima

S dolaskom jeseni, solinski gradonačelnik Dalibor Ninčević najavio je početak novog ciklusa obilaska mjesnih odbora i susreta s građanima.
Od utorka, 23. rujna, svakog će utorka poslijepodne posvetiti obilasku jednog od mjesnih odbora kako bi se izravno upoznao s problemima i prijedlozima stanovnika.
Prvi na redu je Vranjic, gdje će gradonačelnik razgovarati s mještanima i saslušati njihove potrebe te ideje za unapređenje kvalitete života u ovom solinskom naselju.
Cilj obilazaka je, ističe Ninčević, jačanje komunikacije s građanima i zajedničko pronalaženje rješenja za komunalna, infrastrukturna i druga pitanja važna za lokalnu zajednicu.
