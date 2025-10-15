Dalibor Matanić progovorio nakon godine šutnje: “Za sve je kriva ovisnost"

Više od godinu dana prošlo je otkako je poznati hrvatski redatelj i scenarist Dalibor Matanić (50) bio u središtu skandala zbog optužbi za neprimjereno ponašanje prema nekoliko žena, među kojima su bile i glumice. Javna prozivka izazvala je lavinu reakcija i dovela do prekida njegovih profesionalnih suradnji.

Matanić je tada priznao da je seksualno uznemiravao kolegice na snimanjima te se javno ispričao putem društvenih mreža. U isto vrijeme odlučio je potražiti stručnu pomoć i započeti liječenje od ovisnosti o alkoholu i opijatima u jednoj zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici. Kako je priznao, s ovisnostima se bori već dulje vrijeme.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

“Siguran sam da se ne bih tako ponašao da nije bilo ovisnosti”

Nakon više od godinu dana tišine, redatelj je za magazin Gloria progovorio o razdoblju koje naziva “najmračnijim u životu”. Kazao je kako je javnu ispriku napisao u rastrojenom stanju, ali i da mu je iskreno žao ako je ikoga povrijedio.

“Siguran sam da se nikada ne bih ponašao neprimjereno da nije bilo moje ovisnosti. Mnogih se situacija iz tog autodestruktivnog razdoblja uopće ne sjećam”, izjavio je.

Svjestan je, kaže, da je svojim postupcima povrijedio bližnje, ali vjeruje da nije osoba koja svjesno čini zlo. Nakon što je javnost doznala za njegove postupke, prijavio se u državni program liječenja i odlučio krenuti ispočetka.

“Bio sam nadmen, a nisam tražio pomoć”

Kao glavne uzroke svog sloma navodi radoholičarstvo, burnout i narcizam. “Jednom sam vidio fotografiju sa snimanja i čovjek na slici bio mi je stranac – umišljen, odvojen od stvarnosti. A to sam bio ja. Ni tada nisam potražio pomoć”, rekao je.

Dodaje da ovisnost nije moguće u potpunosti izliječiti, ali se može držati pod kontrolom. Posebno je pohvalio domaće stručnjake koji se bave ovisnostima i istaknuo važnost prihvaćanja terapije.

“Isprika nije dovoljna – želim pokazati promjenu”

“Ne mogu promijeniti prošlost, ali mogu dokazati da sam naučio lekciju. Nemam više pravo na pogreške”, poručio je Matanić.

Danas, kaže, najviše vremena provodi s djecom, piše i snima kraće projekte. U javnost se ne želi vraćati po starom obrascu – cilj mu je pomoći onima koji prolaze sličan put. “Svatko ima svoje borbe. Moja je ogromna, ali je i prilika da postanem bolji čovjek i pokažem da se iz svakog pada može ustati”, zaključio je redatelj.