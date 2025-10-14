Dalibor Matanić o neprimjerenom ponašanju prema ženama: "Kriva je moja ovisnost"

Više od godinu dana prošlo je otkako je hrvatski redatelj i scenarist Dalibor Matanić (50) javno prozvan zbog neprimjerenog ponašanja prema više žena, među kojima su bile i glumice. Slučaj je tada izazvao snažne reakcije javnosti i doveo do prekida njegovih profesionalnih angažmana.

Redatelj je tada priznao da je seksualno uznemiravao žene na setovima, nakon čega se javno ispričao putem društvenih mreža i prijavio na liječenje od ovisnosti o alkoholu i opijatima u zagrebačkoj psihijatrijskoj bolnici. Kako je tada naveo, s ovisnostima se bori već godinama.

Oglasio se nakon šutnje

Nakon više od 12 mjeseci potpune šutnje i povlačenja iz javnosti, Matanić je u razgovoru za Gloriju progovorio o svemu što se događalo, rekavši kako je javnu ispriku napisao u "rastrojenom stanju" te da mu je žao ako je nekoga povrijedio ili uznemirio.

"Siguran sam da se nikad ne bih ponašao nedolično da nije bilo moje ovisnosti", rekao je Matanić, dodajući da se mnogih događaja iz tog "autodestruktivnog" razdoblja ne sjeća.

Istaknuo je da je svjestan kako je svojim ponašanjem nanio veliku bol bližnjima, ali smatra da nije osoba koja namjerno čini zlo. Nakon javne prozivke, kaže, prijavio se u državni program liječenja ovisnosti i odlučio promijeniti život.

"Nisam odmah tražio pomoć"

Govoreći o uzrocima svojih problema, Matanić navodi narcizam, radoholičarstvo i burnout kao čimbenike koji su ga odveli u ovisnost. "Jednom mi je u ruke došla fotografija sa seta i taj čovjek na slici učinio mi se potpuno stran. Bio je nadmen, gledao je druge s visine. To sam bio ja, ali ni tada nisam potražio pomoć", rekao je.

Dodao je kako je "ovisnički tip" i da se ovisnost ne može izliječiti, ali se može držati pod kontrolom. Pohvalio je hrvatske stručnjake za liječenje ovisnosti i istakao da je ključno da oboljeli prihvati terapiju i suoči se s uzrocima problema.

"Želim postati bolja osoba"

"Mogu se ispričati za svoja djela, ali želim svojim budućim životom pokazati da mislim ozbiljno. Nemam pravo na grešku", rekao je redatelj.

Danas, kako kaže, većinu vremena provodi s djecom, piše i snima kratke filmove. Ne želi se vraćati na staro, nego pomoći drugima koji prolaze slične bitke. "Svaki čovjek ima svoje borbe. Meni je ovo velika, kolosalna bitka u kojoj se želim obračunati sa svojim manama, postati bolja osoba i poslati poruku da uvijek ima nade", zaključio je Matanić.