Daleka obala ima novu pjesmu

„Daleka obala - Dean, Zoki i Jadran“ objavila je novi singl i spot pod nazivom “I dalje se smijem”.

Autori glazbe za novu pjesmu su Jadran Vušković i Marijan Ban, a tekst je napisao Jadran.

Introspektivnu baladu o protekloj ljubavi legendarni splitski trojac iznosi uvjerljivo i ganutljivo, istodobno vješto izbjegavajući zamku postljubavnih naricanja ili opravdanja koji su u takvoj lakoglazbenoj temi znana opasnost. Stoga je „I dalje se smijem“ uglađeni „sentiš“ osuđen na ponovno slušanje, pjesma kojom će bend sasvim sigurno zadovoljiti stare, ali i steći nove prijatelje. Daleka obala – Dean, Zoki i Jadran“ nas još jednom podsjeća na širinu „dalekoobalne“ produkcije u kojoj brojne ljubavne, „morske“ ili domoljubne pjesme postaju hitovi, a potom, jednostavno zadržavajući svježinu i – evergrini!

“Marijan Ban je koautor glazbe, on mi je bio neka vrsta glazbenog mentora, davao mi sugestije i dodao jednu frazu.

Dean, Zoki i moja malenkost smo autori aranžmana u akustičnom ruhu ugodnom za uho. Zahvaljujemo toncu Mauru na dobrom zvuku”, izjavio je Jadran Vušković.

I dalje se smijem“ će se naći i na albumu koji je u pripremi.

Premijera video spota bit će u petak u 19 sati na televiziji CMC.