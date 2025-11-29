DALA MU VIŠE TISUĆA EURA Lažni liječnik prevario staricu, policija upozorava građane na opasne telefonske prevare

U policijskoj upravi zadarskoj zabilježen je ovih dana slučaj prijevare, lažnim predstavljanjem te ponavljamo savjete za građane.

Jučer, 28. listopada u poslijepodnevnim satima nepoznati počinitelj nazvao je oštećenu 79-godišnjakinju i lažno se predstavio kao liječnik iz Slovenije te zatražio novac za hitnu operaciju njezine kćeri koja je nastradala u Sloveniji, gdje i živi.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Oštećena je povjerovala u lažnu priču pozivatelja te je prema njegovoj uputi na adresi svog stanovanja na području grada Zadra u večernjim satuma nepoznatom muškarcu predala više tisuća eura.

Policijski službenici provode kriminalističko istraživanje.

Policija poziva građane da budu na oprezu

Prevaranti iskorištavaju osjećaj brige za djecu žrtava i stvaraju fiktivnu potrebu brzog reagiranja - kontakt ostvaruju telefonskim pozivom.

"Upozoravamo građane da obrate pozornost na pozive koje zaprime:

- Od nepoznate osobe mobitelom/telefonom,

- Osobe se predstavljaju kao liječnici raznih bolnica,

- Navode kako je dijete osobe s kojom su oni uspostavili telefonski kontakt upravo teško nastradalo,

- Objašnjavaju kako je za daljnje liječenje potrebno žurno platiti liječnicima,

- Traže da se novac hitno donesu na određenu lokaciju.

Upozoravamo građane da službena tijela pa tako ni bolnice, nikada na ovakav način ne traže novac. Savjetujemo da prije nego što podignete i predate nekome novac, dobro provjerite sa svojim bližnjima radi li se o mogućem pokušaju prijevare te da, ukoliko zaprimite ovakav poziv, odmah prekinete daljnji razgovor i o svemu obavijeste policiju na broj 192", poručuju iz PU zadarske.