Dado iz Smogovaca poveo desničare pred Tomaševićev stan zbog Thomsona

DESNIČARI među kojima su i predsjednik A-HSP-a Dražen Keleminec i Alin Kavur, aktivist poznat po tome što je kao dijete glumio Dadu iz Smogovaca, došli su pred stan zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića.

Od 11 sati pred stanom gradonačelnika Tomislava Tomaševića pjevaju pjesme Marka Perkovića Thompsona u znak prosvjeda jer gradske vlasti nisu odobrile drugi Thompsonov koncert koji je bio planiran za danas. Došlo ih je 30-ak. Uz njih je i jednako toliko policajaca, piše Index.

Thompson, Srbi i Hrvatsko proljeće, upala uha i - referendum

"Srbi su '68. u Beogradu pripremali Hrvatsko proljeće. Danas podržavaju fašiste. To su fašisti, a ne antifašisti", rečeno je na skupu pred Tomaševićevim stanom, između Thompsonovih pjesama.

Izvedena je i pjesma Bojna Čavoglave, s pokličem "Za dom spremni". Razvijena je i zastava HOS-a s istim sloganom. "Di si Senfe?", vikali su okupljeni Tomaševiću.

"Ja sam dragovoljac, bio sam spreman dati život za Hrvatsku. Vidite, ja sam ovdje došao bolestan, imam upalu uha. Ja jednostavno ništa ne čujem, zato ja stalno pitam jel se čuje", rekao je Keleminac koji je preuzeo ulogu svojevrsnog DJ-a na skupu.

Obratio se i Alin Kavur.

"Druže Tomaševiću, i Bog je s nama, kad su prave zastave, i sunce je zasjalo. Svi smo za dom spremni. Tu smo ispred tvog stana. Gradonačelniče, i kaj ćemo sad? Nema te, pobjegao si. Dal u Ljubljanu, svojim Soroševcima ili si se sakrio pod ženinu suknju", rekao je Kavur, koji je vijećnik u Dubravi. "Na partizanskim dernecima si kad god stigneš, ti i tvoja sekta Možemo",

"Thompson je jučer pozvao na referendum, reći ću ti zašto. U veljači pokrećem referendum za tvoju smjenu. Do veljače uživaj, a onda kako vi pjevate onu partizansku, Ciao bella", rekao je Kavur.

"Dalija Orešković je imala više muda nego ti, ona je bar izašla", viknuo je Kavur.

Na kraju su pustili Himnu slobodi. Keleminec je nakon toga ustvrdio da su Tomašević i Možemo pokrenuli rat protiv svih koji vole Hrvatsku i da oni prihvaćaju tu borbu. "Mi ćemo pobijediti", rekao je.

Policija je zatvorila cestu. a podignut je i policijski dron.

Thompson pozvao na rušenje Tomaševića "na redovnim ili izvanrednim izvorima"

Tomašević je ranije upozorio da će Thompsonu biti zabranjeni budući nastupi u gradskim prostorima ako se ponovno bude uzvikivao sporni pozdrav "Za dom spremni". U međuvremenu je Gradska skupština Zagreba donijela zaključak kojim se u svim gradskim prostorima zabranjuje korištenje slogana i obilježja koja potiču mržnju, uključujući i taj pozdrav čije je povijesno izvorište vezano uz ustaški režim NDH, a koji je kasnije koristio i HOS tijekom Domovinskog rata.

Na sinoćnjem koncertu u Areni Zagreb, uoči pjesme Bojna Čavoglave Thompson je pozvao na smjenu zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i platforme Možemo "na redovnim ili izvanrednim izborima", tvrdeći da je riječ o "napadu na Domovinski rat i temelje hrvatske države". Zagrebačku vlast nazvao je "ekstremnim ljevičarima i ostacima jugokomunista" te pozvao građane da im se suprotstave na izborima. Nakon toga započeo je pjesmu, uzviknuvši "Za dom", na što je publika odgovorila s "spremni".