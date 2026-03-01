Dabro pjevao o Paveliću. DORH ga tereti za prekršaj?

Državno odvjetništvo (DORH) trebalo bi idućeg tjedna donijeti odluku o postupanju u slučaju Josipa Dabre, zastupnika Domovinskog pokreta, nakon što je prije dva tjedna u javnost dospjela snimka na kojoj pjeva stihove koji veličaju ustaškog vođu Antu Pavelića. Iako su njegovi stranački kolege događaj pokušali prikazati kao "nestašluk", institucije su pokrenule izvide.

Slučaj će se tretirati kao prekršaj

Kako neslužbeno doznaje RTL , istražitelji slučaj neće tretirati kao kazneno djelo poticanja na mržnju, već kao prekršaj protiv javnog reda i mira. To znači da Dabri ne prijeti zatvorska kazna, nego novčana, koja se prema postroženom zakonu kreće od 700 do 4000 eura.

Podsjetimo, na snimci nastaloj na pokladnom jahanju u Komletincima, Dabro je pjevao stihove: "U Madridu grobnica od zlata, u njoj leži vođa svih Hrvata". Objava snimke izazvala je brojne reakcije i uzdrmala vladajuću koaliciju.

HSS se približava vladajućima?

U međuvremenu, pojavila se i informacija o mogućnosti da se vladajućoj koaliciji pridruži HSS. Premijer Andrej Plenković jučer je komentirao tu mogućnost te spomenuo novog predsjednika HSS-a Darka Vuletića. "Mi smo razgovarali, on je novi predsjednik HSS-a, nadam se da će se vratiti u okrilje Europske pučke stranke", poručio je Plenković.

Nagađa se da bi dosadašnji zastupnik Krešo Beljak mogao prepustiti saborski mandat Vuletiću, što on nije ni potvrdio ni demantirao. Novi predsjednik HSS-a najavio je da će odluka o budućim suradnjama biti donesena na glavnom odboru stranke krajem ožujka. "Što se tiče suradnje s HDZ-om i nekim drugim strankama, o tome će odlučiti središnja tijela stranke", izjavio je Vuletić.